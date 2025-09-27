"حمدان بن محمد" يشيد باستجابة الدفاع المدني للسيطرة على حريق مبنى البرشاء

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بفريق من الدفاع المدني، مشيداً بمهاراتهم الاستثنائية وأدائهم المتميز في إخماد الحريق الذي اندلع في الإمارة مؤخراً.
وقد اندلع حريق هائل، حوالي الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء، في مبنى صالح بن لاحج بمنطقة البرشاء، على بعد أمتار قليلة من موقف سيارات مول الإمارات.
وأشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالجهود التي أدت إلى السيطرة على الحريق في وقت قياسي باستخدام أحدث معدات الإطفاء.
وأكد على جاهزية الفريق، وأشاد باحترافيتهم والتدريب المتقدم الذي حصلوا عليه والذي مكنهم من تشغيل المعدات المتطورة.
قام فريق الدفاع المدني في دبي باستخدام طائرات «شاهين» المسيّرة للسيطرة على الحريق. تتميز هذه الطائرات المتقدمة بقدرتها على التعامل مع حرائق المباني الشاهقة حتى 200 متر، وهي مزودة بخزان بسعة 1200 لتر من المياه ورغوة الإطفاء، مما يوفر دعماً جوياً سريعاً وفعالاً في مواجهة الحرائق.
خلال اللقاء، تمنى سمو الشيخ حمدان للفريق دوام النجاح في مهمتهم الحيوية لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أماناً.
وأعرب الفريق أول خبير راشد ثاني المطروشي، الذي حضر اللقاء، عن امتنانه لسمو الشيخ حمدان على دعمه المتواصل، الذي يشكل مصدر إلهام عميق لجميع أفراد الدفاع المدني في دبي.
وأعاد التأكيد على التزام الفريق بالتميز وتطوير المهارات وتحديث المعدات بما يواكب رؤية القيادة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة.