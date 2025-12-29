حمدان بن محمد يشهد إطلاق "جائزة دبي - فيفا العالمية" لتكريم أساطير كرة القدم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: “أنا فخور بفريق القمة الذي يجسد رؤية دبي للرياضة كلغة عالمية توحد الناس في جميع أنحاء العالم وتلهم الأجيال القادمة”، وذلك أثناء لقائه برئيس الفيفا جياني إنفانتينو وشهوده توقيع اتفاقية لإطلاق جائزة دبي-فيفا العالمية على هامش القمة العالمية للرياضة الافتتاحية.
وتعد "جائزة دبي - فيفا العالمية" شراكة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهيئة المنظمة لكرة القدم في العالم، وبين دبي لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق في العالم. وكشف جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أنه بدءاً من العام المقبل، سيتم تكريم أساطير كرة القدم والشخصيات البارزة من خلال هذه الجائزة.
وقد تم التوقيع خلال "القمة العالمية للرياضة"، وهي حدث رياضي رائد أقيم في "مدينة جميرا" في الفترة من 29 إلى 30 ديسمبر. ومن بين الحضور البارزين نوفاك ديوكوفيتش، وحبيب نورمحمدوف، وأسطورة كرة القدم رونالدو نازاريو.
كما كرم الشيخ حمدان الفائزين بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي العالمي".