حمدان بن محمد يشهد إطلاق "جائزة دبي - فيفا العالمية" لتكريم أساطير كرة القدم

وتعد "جائزة دبي - فيفا العالمية" شراكة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهيئة المنظمة لكرة القدم في العالم، وبين دبي لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق في العالم. وكشف جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أنه بدءاً من العام المقبل، سيتم تكريم أساطير كرة القدم والشخصيات البارزة من خلال هذه الجائزة.