حمدان بن محمد يشارك العالم لحظاته العائلية لعام 2025

"ومع ذلك، ينتهي موسم 2025. تصبحون على خير." ربما يكون العديد من السكان قد سمعوا هذا المقطع الصوتي الرائج في مقاطع الفيديو التي تعرض ملخصات للعام.
وبينما لم يظهر المقطع الصوتي نفسه في المنشور، انضم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى هذا التوجه الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي ليقدم لمحة عما كان عليه عامه. وكما يفعل دائماً، استخدم ولي عهد دبي سردًا بصريًا بدلاً من الكلمات، حيث شارك مقطع فيديو تم تحريره بعناية يعكس كلاً من الإنجازات الشخصية ولحظات من حياته العامة.
يُعتبر أحد أكثر أفراد العائلة المالكة متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي عالميًا، وقد ركز فيديو سموه بشكل كبير على العائلة. ويبدأ الفيديو بمشهد له وهو يسير عبر أبواب القصر، وهو مشهد يبدو وكأنه دعوة للمشاهدين للدخول إلى حياته ومنزله. وعند الدخول، يظهر ولي العهد وهو يحمل ابنته "هند" التي ولدت في وقت سابق من هذا العام.
ينتقل الفيديو بعد ذلك عبر سلسلة من المقاطع التي تركز على العائلة، بما في ذلك صور لأطفاله إلى جانب قادة الدولة. وتبرز هذه اللحظات، التي تظهر من خلال العناق الدافئ والتفاعلات العفوية، جانبًا أكثر شخصية للقيادة والحياة الأسرية.
شاهد الفيديو أدناه:
يُعرف الشيخ حمدان أيضاً بشكل شعبي بكونه عاشقاً للأدرينالين، ويستمتع بكونه نشيطاً وبممارسة الأنشطة والمغامرات. ويمكن رؤية القائد وهو يقفز من طائرة، ويسبح في البحر، ويتزلج على الجليد. ومع وجود ما يقرب من 17 مليون متابع على المنصة، لا يكتفي "فزاع" بمشاركة اللحظات الشخصية فحسب، بل ينشر أيضاً التجارب التي يخوضها في جميع أنحاء العالم.