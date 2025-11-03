"حمدان بن محمد" يشارك أصحاب الهمم رسم جدارية يوم العلم على شاطئ الممزر

أكثر من 200 من أصحاب الهمم المبدعين المهرة في الفنون الجميلة والرسم، انضموا إلى أكثر من 400 متطوع متخصص لإنتاج سلسلة من الأعمال الفنية التي تحتفي بهوية الإمارات وتراثها. وكان من أبرز الفعاليات رسم علم الإمارات على الجدار الخارجي للمسرح في حديقة الممزر.
وحمل الحدث عنوان جلسة فنية مع أصحاب الهمم، وأُقيم تحت مظلة مبادرة 7 فوق 7 في حديقة الممزر احتفاءً بيوم العلم. وتهدف هذه الحملة الوطنية إلى تعزيز التطوع القائم على المهارات والمشاركة المجتمعية في مختلف إمارات الدولة السبع.
شهد الفعالية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وقال سموه: "نفخر بالطاقة الإبداعية التي تجلت اليوم من أصحاب الهمم، فهي تجسد روح الوحدة والانتماء وتعكس القيم النبيلة التي تأسس عليها مجتمع دولة الإمارات، قيم تقوم على الإيمان بأن العطاء مسؤولية، والإبداع لغة عالمية توحدنا جميعاً تحت راية الوطن."
وأضاف سموه: "تعكس مبادرة 7 فوق 7 رؤية قيادتنا لترسيخ التطوع كقيمة إنسانية واجتماعية أساسية تمكّن الأفراد وتشجعهم على لعب دور فاعل في مسيرة التنمية الوطنية. وهي تؤكد أن دبي والإمارات ستواصلان دعم المبادرات التي تعزز قيم التلاحم والعطاء وتدعم مشاركة جميع فئات المجتمع في رسم مستقبل أفضل للجميع."
وحضر الفعالية أيضاً الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي شما المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وحصة بنت عيسى بوحميد المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأشادت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالإبداع والموهبة الفنية التي أظهرها أصحاب الهمم والمتطوعون المشاركون في الجلسة الفنية، والذين عبّروا عن حبهم للوطن من خلال أعمال فنية ملهمة.
وأكدت على الدور الحيوي للفن بوصفه لغة عالمية تعزز التواصل الإنساني وتنقل رسائل مؤثرة تتجاوز حدود الكلمات.
وشددت على أهمية تمكين جميع فئات المجتمع ودعمهم للتعبير عن طاقاتهم الفنية، مع تعزيز ثقافة الإبداع والمشاركة المشتركة عبر مختلف الوسائل المتاحة.
وأوضحت أن الفن يمثل ركناً أساسياً في التنمية الثقافية والتقدم الوطني، مشيرة إلى أن مشاركة أصحاب الهمم في هذه المبادرة تجسّد رؤية القيادة الرشيدة في تمكينهم من التعبير عن مواهبهم في مختلف المجالات الإبداعية.