حمدان بن محمد يزور الجنود المصابين ويعزي في شهداء الواجب

وأعرب سموه ، يوم الأربعاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة لاستشهاد أربعة من رجال القوات المسلحة الإماراتية البواسل الذين فقدوا أرواحهم في حادث سير وقع في البلاد أثناء أداء الواجب.