الإمارات
حمدان بن محمد يزور الجنود المصابين ويعزي في شهداء الواجب
يتلقى الناجون العلاج حالياً في مستشفى زايد العسكري
زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجنود الذين أصيبوا في حادث أدى إلى وفاة أربعة من أفراد القوات المسلحة أثناء أداء الواجب.
وأعرب سموه ، يوم الأربعاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة لاستشهاد أربعة من رجال القوات المسلحة الإماراتية البواسل الذين فقدوا أرواحهم في حادث سير وقع في البلاد أثناء أداء الواجب.
وعلى منصة "X" نشر سموه صوراً من زيارته لمستشفى زايد العسكري حيث يتلقى حالياً الناجون من الحادث العلاج.
وقال سمو ولي عهد دبي في تغريدة له على المنصة: "نسأل الله لهم جميعاً بالشفاء العاجل. أبطال قواتنا المسلحة وشهداؤنا الأبرار هم فخر الوطن، وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا ونموذجاً مشرفاً لحب الإمارات والتضحية في سبيل رفعتها وعزتها".