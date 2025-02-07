حمدان بن محمد يدشن سفينة حربية متطورة مزودة بوحدة أمنية متطورة

وفي مقطع الفيديو الذي نشره سمو الشيخ حمدان على موقع X، يظهر وهو يسير على السجادة الحمراء باتجاه زورق كورفيت الإمارات (P111)، برفقة مسؤولين. ويفحص بعناية المناطق المهمة في السفينة، حتى أنه صعد على متنها لإلقاء نظرة عن قرب، ثم تستقبله فصيلة من أفراد البحرية عند وصوله.