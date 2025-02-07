حمدان بن محمد يدشن سفينة حربية متطورة مزودة بوحدة أمنية متطورة
دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السفينة الحربية الحديثة المصممة وفق أعلى المواصفات العسكرية العالمية، والتي أعلن عنها اليوم الجمعة عبر منصة التواصل الاجتماعي X.
وكتب سموه : "تم تصميم الزورق وفق أحدث معايير التكنولوجيا العسكرية العالمية بما يعكس التزام القوات البحرية بتطوير قدراتها الدفاعية وتأمين سواحل ومياه الدولة."
وفي مقطع الفيديو الذي نشره سمو الشيخ حمدان على موقع X، يظهر وهو يسير على السجادة الحمراء باتجاه زورق كورفيت الإمارات (P111)، برفقة مسؤولين. ويفحص بعناية المناطق المهمة في السفينة، حتى أنه صعد على متنها لإلقاء نظرة عن قرب، ثم تستقبله فصيلة من أفراد البحرية عند وصوله.
ويظهر الفيديو أيضاً سموه وهو يسحب حبلاً لرفع علم الإمارات احتفالاً بهذه المناسبة. وبينما يرتفع علم الإمارات، تحلق الطائرات المقاتلة في السماء في عرض مذهل.
شاهد الفيديو هنا كما شاركه الشيخ حمدان:
يتميز الزورق الحربي الجديد بأجهزة استشعار متطورة تغطي كافة الاتجاهات ووحدة متقدمة لجمع وتحليل المعلومات بشكل فعال. كما يحتوي على أنظمة استشعار حديثة مثل الرادارات والكاميرات الإلكترونية وأجهزة الحرب الإلكترونية وهوائيات الاتصال، بالإضافة إلى أنظمة الطقس المتخصصة، مما يعزز قدرته على العمل بكفاءة واستعداده التام.
وأشاد ولي عهد دبي بالكفاءات الوطنية التي لعبت دوراً محورياً في تصميم وتطوير السفينة الحربية، وقال: "كما نشيد بكافة الجهود الوطنية التي ساهمت في تصميم وتطوير هذا الزورق المتقدم ، ومستمرون في الاستثمار في التقنيات العسكرية المتطورة".
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الابتكار وتطوير الخبرات الوطنية في مختلف القطاعات الدفاعية لضمان أن تكون القوات المسلحة جاهزة دائماً وقادرة على الاستجابة الحاسمة لأي تحديات مستقبلية.
حضر حفل دخول الزورق رسمياً إلى الأسطول البحري معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.
(مع مدخلات من وام)