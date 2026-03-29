حمدان بن محمد يخطف الأنظار بموقف عفوي في كأس دبي العالمي

اجتاح مقطع فيديو لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع منصات التواصل الاجتماعي، وهو يشارك لحظة مرحة وعفوية خلال فعاليات كأس دبي العالمي.

في الفيديو، الذي نشره صديقه أحمد جابر الحربي لأول مرة، ظهرسمو الشيخ حمدان وهو يتسلل بابتسامة خلف المدرب الشهير سايمون كريسفورد أثناء انشغال الأخير بمتابعة أحد السباقات في مضمار "ميدان".

ويبدو أن سايمون، الذي عمل مديراً لسباقات "جودلفين" لأكثر من 25 عاماً قبل أن يتعاون مع ابنه إد في تدريب الخيول في إسطبلات "غينزبورو"، لم يلحظ اقتراب ولي العهد خلفه.

وقام سمو الشيخ حمدان بتقليد وقفة سايمون بشكل فكاهي أمام الكاميرا، وعندما انتبه المدرب لوجود التصوير، تراجع إلى الوراء ليكتشف أن سموالشيخ حمدان يقف خلفه تماماً، ليدخلا في نوبة ضحك وسط أجواء ودية قبل أن يبتعد المدرب مازحاً عن المجموعة.

وحصد المقطع، الذي صُوّر خلال النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي يوم السبت، أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر مختلف المنصات، حيث أشاد المتابعون بالعلاقة العفوية والودية التي تجمع قيادة الإمارات بشعبها والمقيمين فيها، واصفين اللحظة بأنها "تُثلج الصدور".

ليلة لا تُنسى

جمع كأس دبي العالمي نخبة من أفضل خيول العالم للتنافس على جوائز إجمالية قدرها 30.5 مليون دولار موزعة على تسعة سباقات. ورغم التوترات الإقليمية الجارية، أقيم الحدث في موعده المحدد، جاذباً آلاف المشجعين إلى مضمار ميدان، وزاد من روعة هذه النسخة التاريخية مظاهر الضيافة الإماراتية التقليدية.

وبالنسبة لسايمون وإد كريسفورد، كانت الليلة استثنائية؛ حيث حل الجواد "ميدان" التابع لإسطبلاتهما والمملوك للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثالث في الشوط الرئيسي (كأس دبي العالمي)، الذي فاز به الجواد الأمريكي "ماجنيتود" (Magnitude).

كما احتفل آل كريسفورد بالفوز بسباق "كأس دبي الذهبي" (قيمته مليون دولار) بمسافة 3200 متر، بعد أن حصدت الفرس "فيري جلين" (Fairy Glen) المملوكة للشيخ حمدان المركز الأول. ووصف إد كريسفورد الأداء بأنه "رائع"، مشيراً إلى أن الفرس "تألقت بشكل مذهل" منذ مشاركتها الأخيرة.

أضافت هذه اللحظة العفوية بين سمو الشيخ حمدان وكريسفورد لمسة من الدفء والمرح إلى ليلة كانت مليئة بالإنجازات والانتصارات لفريق "غينزبورو".