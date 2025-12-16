حمدان بن محمد يحضر «غداء دبي» ويؤكد قوة دبي في ترابط مجتمعها

وقال سموه: «من خلال مبادرة (غداء دبي) نهدف إلى إعادة تأكيد المبادئ التي شكلت هوية دبي منذ نشأتها الأولى، بما في ذلك الرحمة، والانفتاح في التواصل، والضيافة، والمسؤولية المشتركة. فهذه القيم ليست مجرد جزء من تاريخنا، بل هي أيضاً أساسية في رسم مسارنا نحو المستقبل».