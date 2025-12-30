حمدان بن محمد يحضر تشييع جثمان محمد بن عبيد آل مكتوم

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جموع المصلين في أداء صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، يوم الثلاثاء.
كما حضر الصلاة، التي أقيمت في مسجد زعبيل الكبير بدبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية؛ وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي؛ وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.