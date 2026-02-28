الإمارات

حمدان بن محمد يجسد قيم التلاحم في مأدبة إفطار رمضانية

ولي عهد دبي يشارك المواطنين والمسؤولين أجواء الشهر الفضيل في لقاء يعكس روح التكاتف المجتمعي.
ياسمين حسين
تاريخ النشر

تجسيداً لروح التجمع المجتمعي والترابط خلال شهر رمضان المبارك، شارك سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مأدبة إفطار مع كبار الشخصيات المحلية وعدد من المواطنين.

وفي مقطع فيديو شاركه سموه عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الحضور وهم يصلون إلى المكان المفتوح في فترة ما بعد الظهر قبيل صلاة المغرب، حيث اصطفوا لمصافحة سمو الشيخ حمدان الذي استقبلهم عند وصوله بعبارة "السلام عليكم".

وعند حلول وقت المغرب، أفطر سموه والضيوف، ثم توجهوا إلى مكان مخصص لأداء الصلاة معاً، حيث وقفوا في صفوف خلف الإمام، وكان ولي العهد في الصف الأول.

وعقب الصلاة، توجه الجميع إلى المأدبة لتناول الإفطار، ثم جلسوا لتبادل أطراف الحديث بعد الوجبة، في أجواء تزيّنت فيها سماء الليل بإضاءة برج خليفة في الخلفية.

وقد علّق سمو ولي عهد دبي على الفيديو قائلاً: "رمضان شهر الخيرات والبركات الذي يجمع الناس ويعزز التراحم في مجتمعنا. حفظ الله أمتنا وقيادتنا، وأدام وحدتنا، وبارك في تجمعاتنا بالخير والدفء".

وكان من بين الحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفيد حاكم دبي، والشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

شاهد الفيديو كاملاً هنا:

