حمدان بن محمد وزيراً للدفاع و7 تعديلات وزارية
في التعديل الوزاري الثاني لعام 2024، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة إعلانًا مهماً، حيث قامت بتعيين وزير جديد للدفاع. انضم سموالشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، يوم الأحد (14 يوليو)، إلى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات ، حيث تم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
وأعلن صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن التعيينات التي تضمنت سبعة تغييرات.
إليك كل ما تريد معرفته عن الوزراء الجدد وحقائبهم الوزارية.
وزير الدفاع الجديد بعد 53 عاماً
وكان صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول وزير للدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو المنصب الذي شغله منذ أن كان عمره 22 عاماً منذ توحيد الإمارات (1971). وبعد 53 عاماً سلم حاكم دبي الراية لولي العهد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.
نواب رئيس الوزراء الجدد
كما تم تعيين نائبين لرئيس الوزراء. وبالإضافة إلى مهامه كوزير للخارجية، تم تعيين سموالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الوزراء إلى جانب سموالشيخ حمدان بن محمد. وبذلك أصبح هناك الآن خمسة نواب لرئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية، منهم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، والفريق سموالشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
وزير التعليم الجديد
وتم تعيين معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وزيرة للتعليم في المنصب الذي يشغله الدكتور أحمد بالهول الفلاسي من 2022 إلى 2024.
وفي التعديل الوزاري لعام 2022، عندما تم إعلان الفلاسي وزيراً للتعليم، تم منح مؤسسة مدارس الإمارات دوراً أكبر في إدارة المدارس الحكومية، وتم إنشاء الهيئة الاتحادية لتعليم الطفولة للإشراف على التطوير التعليمي للأطفال من الولادة حتى الصف الرابع.
والآن تم توحيد المؤسسات، حيث شمل التعديل دمج مؤسسة مدارس الإمارات والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم بقيادة سارة الأميري.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشهد عودة بعد 10 سنوات حيث كانت من بين الوزارات المستحدثة في هذا التعديل الوزاري. وفي السابق تم دمج هذه الوزارة مع وزارة التربية والتعليم. وسيعمل عبدالرحمن العور كوزير بالوكالة بالإضافة إلى منصبه الحالي كوزير للموارد البشرية والتوطين.
وشغل الوزير المخضرم مناصب مختلفة في مجال التعليم في الماضي، بما في ذلك منصب رئيس مجلس أمناء كليات التقنية العليا وعضو مجلس أمناء جامعة دبي، من بين مناصب أخرى.
وزارة الرياضة
وتأسست وزارة الرياضة عام 1971، ثم تم دمجها لاحقاً مع وزارة التربية والتعليم وشهدت العديد من التغييرات التنظيمية حتى عام 2008 عندما تم إنشاء الهيئة العامة للرياضة لإدارة قطاع الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
والآن، وبعد أكثر من 16 عامًا، تعود وزارة الرياضة ، ووزيرها الجديد هو رئيس الهيئة العامة للرياضة، ووزير التربية والتعليم السابق هو الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة منذ عام 2021 وكان له دور محوري في قطاع الرياضة في الإمارات العربية المتحدة.
وزيرة الدولة الجديدة لريادة الأعمال
وتم تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ليكون هذا أول منصب لها في الحكومة الاتحادية.
وتتمتع الوزيرة الجديدة بخبرة واسعة في القطاع الخاص ورأس المال الاستثماري وريادة الأعمال. فمنذ فبراير 2022، شغلت منصب الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، حيث ساعدت في تعزيز ريادة الأعمال ودعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي.
وشمل التعديل الأول لعام 2024 في يناير سلطان النيادي وزيراً للدولة لشؤون الشباب، وآمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة للتغير المناخي والبيئة، ومحمد المزروعي وزيراً للدولة لشؤون الدفاع.