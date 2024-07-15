حمدان بن محمد وزيراً للدفاع و7 تعديلات وزارية

وفي التعديل الوزاري لعام 2022، عندما تم إعلان الفلاسي وزيراً للتعليم، تم منح مؤسسة مدارس الإمارات دوراً أكبر في إدارة المدارس الحكومية، وتم إنشاء الهيئة الاتحادية لتعليم الطفولة للإشراف على التطوير التعليمي للأطفال من الولادة حتى الصف الرابع.

والآن تم توحيد المؤسسات، حيث شمل التعديل دمج مؤسسة مدارس الإمارات والهيئة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم بقيادة سارة الأميري.