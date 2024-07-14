حمدان بن محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "الإخوة والأخوات … بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وبعد مباركته واعتماده .. واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات .. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في دولة الإمارات".

وأضاف سموه "حمدان عضيد .. وسند .. وقائد يحب الناس .. ويحبه الناس.. وثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات .. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات بإذن الله".

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصبه وزيراً للخارجية، بالإضافة الى تعيين سارة الأميري وزيرة للتعليم في الإمارات. وكانت في السابق وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، كما يتولى الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وأحمد بالهول، الذي كان وزيرا للتربية، سيتولى الآن وزارة الرياضة، فيما جرى تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال حيث تتمتع علياء بخبرة متميزة في القطاعين الخاص والحكومي. وقال سموه : “دورها هو خلق الفرص الاقتصادية للإماراتيين”.

وتم توسيع مجلس التعليم والموارد البشرية ليشمل وزارة تنمية المجتمع.