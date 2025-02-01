حمدان بن محمد: مسيرة قيادة وريادة في صور حصرية

إلى جانب الميدالية الذهبية التي أحرزها فريقه في سباق القدرة والتحمل في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة عام 2006، فاز الشيخ حمدان بالميدالية الذهبية في مسابقة القدرة والتحمل الفردية في دورة الألعاب العالمية للفروسية التي أقيمت في فرنسا في 29 أغسطس/آب 2014. (الصورة: ملف وكالة فرانس برس)