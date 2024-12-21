حمدان بن محمد: مبادرة إنسانية لدعم طفل فلسطيني فقد أطرافه في غزة

أعلن مكتب دبي الإعلامي اليوم السبت أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بادر إلى تقديم الدعم لطفل فلسطيني أصيب خلال العدوان الأخير على غزة، حيث فقد الطفل محمد سعيد شعبان ساقيه ويده اليمنى في غارة إسرائيلية على شمال غزة.

وتكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات بتوفير الأطراف الصناعية للطفل شعبان.