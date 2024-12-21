حمدان بن محمد: مبادرة إنسانية لدعم طفل فلسطيني فقد أطرافه في غزة
أعلن مكتب دبي الإعلامي اليوم السبت أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بادر إلى تقديم الدعم لطفل فلسطيني أصيب خلال العدوان الأخير على غزة، حيث فقد الطفل محمد سعيد شعبان ساقيه ويده اليمنى في غارة إسرائيلية على شمال غزة.
وتكفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات بتوفير الأطراف الصناعية للطفل شعبان.
ويعكس هذا العمل الإنساني تضامن الشيخ حمدان الطويل الأمد مع فلسطين. في 22 أكتوبر 2023، مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس، نشر ولي عهد دبي دعاءً صادقاً لفلسطين على إنستغرام، مصحوباً بصورة لشخص يلوح بالعلم الفلسطيني أمام المسجد الأقصى.
ونشر في ستوري حسابه على إنستغرام كلمة "فلسطين" مصحوبة بدعاء إلى الله لدعم البلد الذي مزقته الحرب.
وتتماشى هذه البادرة الإنسانية من جانب الشيخ حمدان مع الجهود الأوسع التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المتضررين من الأزمة في غزة من خلال مبادرات مثل "عملية الفارس الشجاع 3" التي تركز على توفير الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل النفسي لضحايا الصراع. كما يقدم البرنامج الدعم النفسي وإعادة التأهيل لمساعدة الأفراد على التكيف مع ظروفهم الجديدة.
ولقد لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً استباقياً في تلبية احتياجات الفلسطينيين المتضررين من الحرب الدائرة. ففي وقت سابق من هذا العام، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تم إنشاء مركز متخصص في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي لدعم الأسر الفلسطينية، وخاصة الأفراد ذوي الإعاقة والمصابين في الحرب.
توفر هذه المبادرة التعاونية بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومدينة الإمارات الإنسانية خدمات طبية وتأهيلية حيوية.
كما بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في غزة في 28 أبريل/نيسان من العام الجاري بتركيب الأطراف الصناعية للجرحى والمصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الأحداث الكارثية في قطاع غزة.
وأعلن المستشفى أنه سيتم تسليم 61 طرفاً صناعياً للمصابين على عدة مراحل، وفي كل مرحلة سيتم تركيب أطراف صناعية لـ10 مصابين مع تأهيلهم جسدياً ونفسياً.