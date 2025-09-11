حمدان بن محمد في زيارة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة

وتفقّد سموّه، يرافقه سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جانباً من المعرض الدولي، حيث اطلع سموّه على ما تقدمه نخبة من الشركات العالمية والمؤسسات القطرية الرائدة، عبر النسخة التاسعة للمعرض، من أحدث التقنيات والابتكارات ومنتجات الحرف اليدوية المرتبطة بالصيد والقنص والتخييم.