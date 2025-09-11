حمدان بن محمد في زيارة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2025»، المتخصص في مجال معدات الصيد ولوازم الصقّارة والتجهيزات المرتبطة برياضة القنص، وذلك على هامش زيارة سموّه إلى الدوحة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت بزيارة معرض كتارا الدولي للصيد والصقور "سهيل 2025" في الدوحة، وما يقدمه من ابتكارات وأنشطة ثقافية تجسد اعتزاز أهل الخليج بتراثنا الأصيل وموروثنا المشترك».
وأضاف سموه: «كل الشكر لقطر، ولأميرها، ولأهلها الأعزاء على كرم الضيافة المعهود.. نسأل الله أن يحفظ قطر أيقونةً للشموخ ومنارةً للتقدم، ونحن في دولة الإمارات نقف مع قطر ومع أهلها الكرام فهم منا ونحن منهم».
وتفقّد سموّه، يرافقه سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جانباً من المعرض الدولي، حيث اطلع سموّه على ما تقدمه نخبة من الشركات العالمية والمؤسسات القطرية الرائدة، عبر النسخة التاسعة للمعرض، من أحدث التقنيات والابتكارات ومنتجات الحرف اليدوية المرتبطة بالصيد والقنص والتخييم.
وخلال الزيارة، قام الشيخ حمدان أيضاً بجولة في معارض سوق الطيور، التي ضمت نخبة من أروع الصقور التي تنتجها المزارع القطرية، بالإضافة إلى جناح مستشفى سوق واقف للصقور، أحد المراكز المتخصصة الرائدة في المنطقة في تشخيص وعلاج أمراض الصقور.
واستمع سموّه إلى شرح حول ما يضمه الحدث من فعاليات وأنشطة ثقافية تحتفي بتراث الصيد والقنص، والذي يعد من أهم ملامح الثقافة الخليجية وتراثها المجتمعي الأصيل.
وشاهد سموّه خلال الزيارة جانباً من معروضات سوق الطيور الذي يضم نخبة من أفضل الصقور التي تنتجها المزارع القطرية، وجناح مستشفى سوق واقف للصقور، وهو من أهم المستشفيات المتخصصة المعروفة في مجال تشخيص وعلاج أمراض الصقور في قطر.