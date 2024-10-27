حمدان بن محمد: تحويل منتدى القيادة إلى حدث سنوي في دبي
منتدى محمد بن راشد للقيادة سيتحول إلى حدث سنوي يجمع قادة من مختلف المجالات وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وستُعقد الدورة الثانية من المنتدى يومي 24 و25 سبتمبر 2025، وينظمها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "يشكل المنتدى منصة استراتيجية تلعب دوراً حيوياً في صياغة توجهات وخطط دبي المستقبلية، وهو مصمم لتعزيز الاستشراف الاستراتيجي وتشجيع ممارسات القيادة المتجذرة في نموذج القيادة الذي يتبناه محمد بن راشد. وسيصبح المنتدى حدثاً سنوياً رئيسياً للقيادات العليا في مختلف أنحاء دبي".
ومع تطلع دبي إلى المستقبل، فإن تبادل الأفكار بين الخبراء والقادة في مختلف المجالات أمر ضروري. وسوف يتيح المنتدى هذا، وسيتضمن مناقشات وورش عمل ومحاضرات يقودها خبراء دوليون، مما يزود المشاركين بالمهارات الأساسية للتنمية.
وأكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، أن الحدث يسلط الضوء على أهمية إعطاء الأولوية للتنمية الشاملة ورفاهية المواطن وإعداد القادة لمواجهة التحديات الحالية وتحمل مسؤوليات المستقبل.
وتخرج من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الذي احتفل مؤخراً بالذكرى العشرين لتأسيسه، أكثر من 850 من القيادات الإماراتية، بينهم سبعة وزراء وعشرة وكلاء وزارات.
ومنذ إنشائه، تعاون المركز مع أكثر من 300 خبير محلي وعالمي، إلى جانب 55 جامعة دولية، لتقديم برامج تدريبية في مجال القيادة. صُممت هذه البرامج لتزويد قادة المستقبل بالمهارات الأساسية، مع التركيز على القدرة على التكيف واتخاذ القرارات المستنيرة للتعامل مع تحديات المستقبل.
ويأتي قرار تحويل المنتدى إلى حدث سنوي في أعقاب النجاح الذي حققته دورته الافتتاحية، والتي حضرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.