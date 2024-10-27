حمدان بن محمد: تحويل منتدى القيادة إلى حدث سنوي في دبي

ومنذ إنشائه، تعاون المركز مع أكثر من 300 خبير محلي وعالمي، إلى جانب 55 جامعة دولية، لتقديم برامج تدريبية في مجال القيادة. صُممت هذه البرامج لتزويد قادة المستقبل بالمهارات الأساسية، مع التركيز على القدرة على التكيف واتخاذ القرارات المستنيرة للتعامل مع تحديات المستقبل.