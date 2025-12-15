حمدان بن محمد: المرحلة المقبلة لجمارك دبي تتطلب نظاماً أكثر ذكاءً ومرونة
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إن المرحلة القادمة من جمارك دبي تتطلب نظامًا أكثر ذكاءً ومرونة.
وأضاف سموه أن مثل هذا النظام سيستخدم التقنيات المتقدمة ويعمل على تبسيط العمليات من أجل تعزيز سلاسل التوريد وضمان انسيابية حركة التجارة وزيادة ثقة المستثمرين.
تأتي تصريحات الشيخ حمدان بعد زيارته إلى مقر جمارك دبي اليوم الاثنين، حيث وجّه الهيئة بمواصلة العمل نحو تحقيق مؤشرات ومعايير عالمية.
وأضاف سموه أن جمارك دبي تمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد، مشدداً على أن الاستثمار المستمر في قدراتها أمر حيوي لضمان السرعة والدقة والابتكار.
وأشاد ولي عهد دبي بالأنظمة الجمركية المتقدمة والحلول المبتكرة التي تنتهجها الهيئة، موضحاً أنها تتعامل بكفاءة مع ملايين المعاملات سنوياً، وتُسهل تجارة تُقدّر قيمتها بمئات المليارات من الدراهم. كما أكد أن الكفاءات الوطنية المؤهلة لدى الهيئة تعكس التقدم الثابت نحو الريادة العالمية.
وقد نفّذت جمارك دبي خلال عام 2025 عدداً من المشاريع الرقمية، من بينها منصة "المنسّق 2.0"، التي تقلّص الزمن المطلوب لتصنيف السلع من يوم كامل إلى ثانيتين فقط. وقد بلغت نسبة تبني المنصة 86 في المائة، وتُستخدم حالياً في 117 دولة.