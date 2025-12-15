حمدان بن محمد: المرحلة المقبلة لجمارك دبي تتطلب نظاماً أكثر ذكاءً ومرونة

وقد نفّذت جمارك دبي خلال عام 2025 عدداً من المشاريع الرقمية، من بينها منصة "المنسّق 2.0"، التي تقلّص الزمن المطلوب لتصنيف السلع من يوم كامل إلى ثانيتين فقط. وقد بلغت نسبة تبني المنصة 86 في المائة، وتُستخدم حالياً في 117 دولة.