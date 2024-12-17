حمدان بن محمد: استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء 40 مليار درهم
قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء إن قطاع الفضاء في الإمارات شهد تحولات كبيرة، إذ وصلت استثمارات الدولة في القطاع إلى 40 مليار درهم خلال السنوات الماضية.
وأضاف سموه : "نفخر بأننا دولة انطلقت من الصحراء، في رحلة أخذتنا إلى القمر والمريخ و حزام الكويكبات".
وترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للفضاء، حيث استعرض سموه أهم الإنجازات الاقتصادية التي حققها القطاع.
وقال سموه إن الإنفاق على البحث والتطوير في مشاريع استكشاف الفضاء ارتفع بنسبة 14.8% مقارنة بالعام السابق، وبلغت نسبة التمويل والاستثمار من القطاع الخاص 44.3%، وسجل القطاع نمواً سنوياً بنسبة 29% في عدد الشركات العاملة فيه.
"لدينا اليوم خمسة مشاريع وطنية لاستكشاف القمر والمريخ وحزام الكويكبات، وكوادر مؤهلة لقيادة أصعب المهمات العلمية."
وأضاف سموه "هدفنا في المرحلة المقبلة توفير المزيد من الدعم للقطاع من خلال تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية خلال الأعوام المقبلة".
وأصبحت الإمارات أول دولة في العالم تطلق مشروعاً لاستكشاف حزام الكويكبات، وأول دولة في المنطقة تنطلق في مهمة لاستكشاف القمر وتشارك في برنامج أرتميس.
وتشمل برامج الفضاء الإماراتية المقبلة القمر الصناعي الثريا 4، المملوك لشركة سبيس 42، والمقرر إطلاقه في ديسمبر 2024، والقمر الصناعي MBZ-Sat، قيد التطوير حالياً من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، والمقرر إطلاقه في يناير 2025.
وقال ولي عهد دبي: "يشهد قطاع الفضاء الوطني تطوراً مستمراً، ونحن فخورون بمسيرتنا والإنجازات الاستثنائية التي حققناها على مدار السنوات الماضية، التي تشكل اليوم ركيزة أساسية للابتكار والتقدم العلمي في دولة الإمارات".
حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة الأمين العام للمجلس الأعلى للفضاء رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.