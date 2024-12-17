حمدان بن محمد: استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء 40 مليار درهم

وتشمل برامج الفضاء الإماراتية المقبلة القمر الصناعي الثريا 4، المملوك لشركة سبيس 42، والمقرر إطلاقه في ديسمبر 2024، والقمر الصناعي MBZ-Sat، قيد التطوير حالياً من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، والمقرر إطلاقه في يناير 2025.