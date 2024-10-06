حماية عائلتك من الاحتيال عبر الرسائل النصية في الإمارات

ما هو "التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة"؟ إنه نوع من عمليات التصيد الاحتيالي التي تحدث عبر الرسائل النصية القصيرة. في هجوم التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة، يرسل مجرمو الإنترنت رسائل نصية تبدو غالبًا وكأنها من مصادر مشروعة، مثل البنوك أو خدمات التوصيل أو الهيئات الحكومية. تتضمن هذه الرسائل عادةً رابطًا أو طلبًا للحصول على معلومات شخصية، مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي.