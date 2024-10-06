حماية عائلتك من الاحتيال عبر الرسائل النصية في الإمارات
يستهدف مجرمو الإنترنت بشكل متزايد العائلات، حيث تأتي 28% من الهجمات من خلال هجمات "الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة"، وفقًا لمجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة.
ما هو "التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة"؟ إنه نوع من عمليات التصيد الاحتيالي التي تحدث عبر الرسائل النصية القصيرة. في هجوم التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية القصيرة، يرسل مجرمو الإنترنت رسائل نصية تبدو غالبًا وكأنها من مصادر مشروعة، مثل البنوك أو خدمات التوصيل أو الهيئات الحكومية. تتضمن هذه الرسائل عادةً رابطًا أو طلبًا للحصول على معلومات شخصية، مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي.
الهدف من الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة هو خداع الأفراد الذين يتظاهرون بأنهم مصادر موثوقة للكشف عن معلومات حساسة أو تنزيل برامج ضارة. لحماية نفسك من عمليات الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة، من الضروري:
التحقق من المرسل: علّم أفراد أسرتك عدم الثقة بالأرقام غير المعروفة، والتحقق دائمًا من أي طلبات بشكل مباشر مع المؤسسة. تحقق من جميع الرسائل من خلال مكالمة هاتفية.
تجنب النقر على الروابط : إذا كانت الرسالة تبدو مشبوهة، فاطلب من أحبائك عدم النقر على أي روابط.
الإجراءات الاستباقية: تثبيت تطبيقات الأمان على أجهزة العائلة
كن حذرًا بشأن المعلومات الشخصية: عادةً لا تطلب المنظمات الشرعية معلومات حساسة عبر الرسائل النصية.
حلول الأمن السيبراني للأجهزة المحمولة: تحتوي أنظمة التشغيل Android وiOS على حماية ووظائف مدمجة، مثل حظر التطبيقات غير المعتمدة وتصفية النصوص المشبوهة وإرسالها إلى مجلد البريد العشوائي.
واجهت هيئات القطاع العام في الإمارات العربية المتحدة وأحبطت ما معدله 50 ألف هجمة سيبرانية يوميًا، وهو رقم في ارتفاع بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية. وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، نجحت السلطات في منع أكثر من 71 مليون محاولة هجوم سيبراني في الإمارات العربية المتحدة.
وقد طبقت الإمارات العربية المتحدة لوائح لمكافحة الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وسرقة الهوية والاحتيال المالي، كما هو موضح في القانون الاتحادي رقم 34/2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. ومع ذلك، يظل من الأهمية بمكان أن يظل الجمهور يقظًا ويتعرف على العلامات الحمراء لحماية أنفسهم من الوقوع ضحية للاحتيال.
يتلقى عدد كبير من السكان رسائل نصية من شركات تدعي أنها شركات شحن وتطلب منهم تحديث معلوماتهم الشخصية من خلال النقر على رابط.
ابتكر المحتالون طرقًا مبتكرة لخداع الناس وكان أحدثها التصيد الصوتي حيث ينتحلون صفة الشرطة أو وزارة الداخلية أو البنك الخاص بك ويخدعون المقيمين ليكشفوا عن معلومات حساسة وشخصية من خلال مطالبتهم بالموافقة على طلبات UAE Pass.
كما حذرت شرطة أبوظبي، مؤخراً، السكان من المكالمات الاحتيالية والروابط لمواقع إلكترونية وهمية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستغل الفعاليات والأنشطة والمناسبات لإغراء الجمهور بخدمات وعروض ومزايا وهمية.