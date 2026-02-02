حماية الوطن بضغطة زر.. "أمن الدولة" يضمن سرية هويتك عند الإبلاغ

أعلنت إدارة أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة (SSD) يوم الاثنين عن إطلاق خدمة جديدة لتلقي المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وسلامة المجتمع، مع ضمانات كاملة للخصوصية والسرية.

من خلال الخدمة، يمكن للأفراد الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو المتطرفة، أو التهديدات، أو السلوكيات السلبية التي قد تعرض السلامة العامة أو الاستقرار المجتمعي للخطر.

وفقًا للسلطة، ستتعامل الخدمة مع تقارير إساءة استخدام الدولة ورموزها، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالأمن، بما في ذلك التجسس، وتسريب المعلومات الحساسة، وأي نشاط يشكل خطرًا على استقرار المجتمع.

يمكن للمبلغين تقديم التقارير دون خوف، حيث لن يتم الكشف عن هوياتهم. وقد أكدت إدارة أمن الدولة على الخصوصية والحماية الكاملة، مؤكدة أن جميع التقارير ستُستقبل بشكل آمن وتُعامل بسرية تامة. كما يُطمأن الأفراد بأنه لن تنشأ أي مسؤولية قانونية عن تقديم هذه الإفصاحات.

الخدمة متاحة عبر قنوات اتصال متعددة، بما في ذلك موقع إدارة أمن الدولة، وهي متاحة على مدار الساعة. سيمكن هذا المقيمين من لعب دور نشط في حماية أمن واستقرار مجتمعاتهم.