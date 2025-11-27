حماية الهوية أولاً: الإمارات تلغي قيود الدين والجنسية في قانون الحضانة الجديد

يمنح قانون دولة الإمارات الجديد، الذي يسمح أيضاً للمقيمين برعاية الأطفال مجهولي الوالدين في الدولة، الأطفال هوية ووثائق قانونية، ويقلل من حالات الأطفال المهجورين أو غير المسجلين.

وقال خبراء قانونيون إن التعديلات تضمن أن اتفاقية الحفاظ على الهوية تحمي الطفل الحاضن من الاستيعاب الثقافي أو الديني، وهو ما يتماشى مع القيم الدستورية لدولة الإمارات المتمثلة في حرية الاعتقاد.

أدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2025 عدة تحديثات مهمة، وأعاد تشكيل معايير الأهلية للأسر الحاضنة وإجراءات معالجة حالات الإخلال بالالتزامات، وتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل.

قال عيسى كلداري، مدير ونائب رئيس قسم التقاضي في "كلداري للمحاماة والاستشارات القانونية"، إن القانون الجديد يضمن حماية شاملة للأطفال مجهولي الوالدين، ويحميهم من الإهمال أو الضياع أو الاستغلال، مع توفير الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية الكافية.

وصرح كلداري لـ "خليج تايمز": "يمنح القانون الأطفال هوية ووثائق قانونية (مثل شهادة الميلاد)، ويدعم اندماجهم في المجتمع. كما (تعزز التعديلات) الأمن الاجتماعي وتقلل من حالات الأطفال المهجورين أو غير المسجلين، وتنشئ أطراً قانونية واضحة للأسر الحاضنة، وتحمي حقوق الأطفال وتقلل من النزاعات القانونية."

وأشار إلى أنه من خلال توسيع الأهلية لتشمل غير المسلمين وغير المواطنين، يتبنى القانون نهجاً أكثر شمولاً ورحمة - مما يضمن حصول الأطفال مجهولي الوالدين على قدر أكبر من البيئات الأسرية المستقرة والمحبة والحامية.

وقالت أسماء صديقي، محامية أولى في "بي إس إيه للمحاماة" (BSA Law)، إن التعديلات الجديدة تحقق فوائد اجتماعية وإنسانية كبيرة من خلال منح الأطفال مجهولي الوالدين وصولاً أكبر إلى منازل مستقرة وطويلة الأمد داخل الإمارات.

وأضافت: "إنها توسع خيارات بناء الأسرة للمقيمين الراغبين في الكفالة (الحضانة)، وتدعم الإدماج الاجتماعي من خلال وضع رفاهية الطفل في المقام الأول، وتشجع المشاركة المجتمعية الأوسع في رعاية الأطفال الضعفاء. ويعزز الإصلاح أيضاً جاذبية الإمارات للمواهب العالمية من خلال توفير إطار قانوني تقدمي ومناسب للأسرة. وبشكل عام، فإنه يعزز مجتمعاً أكثر شمولاً وتعاطفاً وتماسكاً يتماشى مع سكان الإمارات الحديثين والمتنوعين."

وصرحت شركة "هورايزونز وشركاه" للمحاماة والاستشارات القانونية، أنه على المستوى المجتمعي الكلي، يعزز الإصلاح التضامن المدني، ويزيد من المشاركة المجتمعية في العمل التطوعي المنظم لرعاية الأطفال، ويعكس التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات على الاستدامة الاجتماعية، والشمولية، والمأسسة لرفاهية الطفل.

وقالت الشركة: "يخلق الإطار القانوني وصولاً واسعاً للحضانة بينما يقنن في الوقت نفسه ضمانات قوية ضد العبث بهوية الطفل ويوفر مسار امتثال متناسب يمنح الأولوية لاستقرار الطفل دون المساس بالسلطة التنظيمية."

وأضافت "هورايزونز وشركاه" أن التعديلات تضمن أن التعهد بالحفاظ على الهوية يحمي الطفل من الاستيعاب الثقافي أو الديني، بما يتماشى مع القيم الدستورية للكرامة والهوية الشخصية وحرية الاعتقاد، مع حماية مؤسسات الرعاية الاجتماعية أيضاً من الاعتراضات ذات الدوافع السياسية القائمة على الهوية.

وأضافت أن آلية "الخطة التصحيحية التأهيلية" تمنع الفصل المؤلم الذي يمكن تجنبه والناجم عن قضايا بسيطة وقابلة للحل، وتعزز الاندماج المجتمعي من خلال تمكين الأطفال من البقاء ضمن النسيج الاجتماعي لدولة الإمارات - مدارسهم، وبيئتهم اللغوية، وصداقاتهم، وأنظمة الرعاية الصحية الخاصة بهم - عند وضعهم مع أسر مقيمة تم فحصها ومتوافقة مع القانون.

أبرز النقاط الرئيسية للتعديلات في القانون: