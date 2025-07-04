حمامات السباحة المنزلية في الإمارات: راحة محفوفة بالمخاطر ولوائح جديدة لحماية الأطفال من الغرق

مع التطور السريع لمجتمعات الفلل والشعبية المتزايدة لحمامات السباحة المنزلية، فإن هذه الراحة جلبت للأسف أيضًا مخاطر متزايدة - وخاصة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يظل الغرق أحد الأسباب الرئيسية للوفاة العرضية على مستوى العالم، وهو الاتجاه الذي ينعكس أيضاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهدت الإمارات مؤخرًا عدة حالات تُبرز خطورة هذا القلق المتزايد. ففي 5 أبريل/نيسان، توفي أيانفيت تشاباروال، البالغ من العمر ست سنوات، والمتأهل إلى نهائيات برنامج المواهب الإماراتي (UAE's Got Talent)، في أبوظبي بعد سقوطه في مسبح وإصابته بجرح في الرأس. وبعد أسابيع قليلة، في 27 يونيو/حزيران، غرق فتى سوداني يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء نزهة سباحة مع أصدقائه في المسبح الأولمبي بجامعة الإمارات العربية المتحدة في العين.

في دبي، تواجه عائلة هندية الآن فواتير طبية تتجاوز 100 ألف درهم إماراتي بعد أن كاد ابنهم علي أن يغرق في مسبح عام. وقع الحادث بعد أيام قليلة من انتقالهم إلى الإمارات العربية المتحدة بحثًا عن حياة أفضل.

وفي حالة أخرى مفجعة، فقد طفل يبلغ من العمر عامين حياته في الرابع من أبريل/نيسان بعد غرقه في دلو من الماء في منزل عائلته في حي سدروه برأس الخيمة - وهو تذكير صارخ بأن حتى كميات صغيرة من الماء يمكن أن تشكل مخاطر قاتلة.

للأسف، هذه الحوادث ليست معزولة، وليست مجرد إحصائيات، بل هي حوادث حقيقية تُفقد أو تُغير مسارها إلى الأبد. وقد كشفت تحقيقات إدارة الصحة والسلامة في دبي أن معظم حوادث الغرق المحلية تشمل أطفالًا غير خاضعين للإشراف.

من المهم أكثر من أي وقت مضى اتباع إرشادات السلامة الشاملة المصممة لضمان الاستخدام الآمن لحمامات السباحة الخاصة في المناطق السكنية.

تنطبق هذه اللوائح على جميع المسابح الخاصة في الفلل السكنية في جميع أنحاء الإمارة وتغطي أي عنصر مائي أعمق من 300 مم، بما في ذلك أحواض المياه الساخنة والمسابح القابلة للنفخ والمسابح الصحية الجاهزة.

وفيما يلي أهم التدابير والمبادئ التوجيهية للسلامة التي أصدرتها بلدية دبي لأصحاب المسابح والمقاولين والمصنعين والمقيمين:

الأدوار والمسؤوليات

وتحدد اللوائح الجديدة بوضوح واجبات جميع الأطراف المعنية:

يجب على المالكين تسجيل حمامات السباحة لدى بلدية دبي، والتأكد من الامتثال لمعايير التصميم والسلامة، والحفاظ على الصيانة الدورية.

يقع على عاتق المقاولين والمصنعين مسؤولية إنشاء حمامات السباحة بما يتماشى مع قواعد السلامة، وتوفير ملصقات السلامة المناسبة، والتأكد من أن المواد المستخدمة غير خطرة.

ويُحث السكان أو المستخدمين على مراقبة الأطفال في جميع الأوقات، والحفاظ على معايير النظافة، وتأمين حمامات السباحة عند عدم استخدامها باستخدام أسوار أو شبكات أو أغطية.

المبادئ التوجيهية والمتطلبات الرئيسية

التسجيل والموافقة الإلزامية

يجب تسجيل جميع المسابح الخاصة لدى بلدية دبي قبل بدء البناء. كما تتطلب أي تعديلات، مثل إضافة ألواح غطس أو منزلقات، موافقة مسبقة.

حواجز وأسوار السلامة

يجب عزل كل حمام سباحة خاص عن الأجزاء الأخرى من المنزل وحمايته بواسطة حاوية آمنة، مثل جدار أو سياج، بارتفاع 1.2 متر على الأقل.

يجب أن تكون هذه الحواجز مقاومة للتسلق، ومقاومة للأطفال، وخالية من الفجوات أو الفتحات التي يمكن للأطفال الصغار استخدامها.

يُنصح بشدة باستخدام شبكات أو أغطية أمان، خاصةً للأسر التي لديها أطفال صغار. يجب أن تستوفي هذه الأغطية معايير السلامة الدولية (ASTM F1346-91) وأن تتحمل وزن شخصين بالغين وطفل واحد على الأقل. يجب الاحتفاظ بمعدات مثل فرش حمامات السباحة أو مغارف أوراق الشجر في مكان قريب لعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ.

مداخل آمنة ووصول مقيد

يجب أن تُفتح نقاط الدخول، مثل البوابات، للخارج، وأن تكون ذاتية الإغلاق والقفل، وأن تكون مزودة بأقفال مثبتة على ارتفاع متر ونصف على الأقل عن مستوى سطح الأرض، بعيدًا عن متناول الأطفال. يُحظر استخدام أبواب المرآب أو البوابات الآلية المحيطة بالمسبح.

يجب أن تحتوي النوافذ المطلة على حمام السباحة على شاشات أمان ثابتة أو محددات لمنع فتحها أكثر من 100 مم، في حين يجب أن تكون الشرفات القريبة من حمامات السباحة مزودة بحواجز واقية للأطفال.

النظافة والصيانة والاستعداد للطوارئ

جودة مياه المسابح نقطة مهمة أخرى في الإرشادات. يُطلب من مالكي المسابح فحص المياه يوميًا لقياس درجة الحموضة (pH) والكلور ودرجة الحرارة، مع فحوصات أكثر شمولًا كل أسبوعين. كما يُشترط إجراء فحص ميكروبيولوجي كل شهرين لضمان استيفاء المعايير الصحية.

كما يُشدد على الاستعداد للطوارئ. يجب وضع لافتة للإنعاش القلبي الرئوي بالقرب من كل مسبح، ونشر أرقام الاتصال الأساسية، مثل أرقام الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، بشكل واضح. ويجب توفير حقائب الإسعافات الأولية ومعدات السلامة، مثل أعمدة فرش المسابح، بسهولة.

السلامة تبدأ من المنزل

في حين توفر اللوائح إطارًا متينًا لبيئات مسابح خاصة أكثر أمانًا، تُذكّر بلدية دبي السكان بأن الإجراء الوقائي الأكثر فعالية هو الإشراف اليقظ من قِبل البالغين. ويبقى تعليم الأطفال السباحة، إلى جانب الإشراف الفعال، أمرًا لا غنى عنه.

لمزيد من المعلومات أو المساعدة في التسجيل والامتثال، نشجع السكان على الاتصال بإدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي عبر الخط الساخن على الرقم 800900 أو البريد الإلكتروني Safety@dm.gov.ae.