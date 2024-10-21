حمادة أبو زيد: لم أفكر مرتين في إعادة حقيبة المال لأصحابها

في ذلك اليوم المشؤوم - 11 أكتوبر - استقبل حمادة عائلة من مطار دبي، من المبنى رقم 3، ونقلهم إلى مسكنهم في نخلة جميرا. وقال حمادة لصحيفة خليج تايمز: "كان العميل، وهو رجل أوروبي، مسافراً مع زوجته وطفله الرضيع. وفي خضم الفوضى التي سادت أثناء الاستقرار، لابد أنه وضع حقيبة جلدية سوداء صغيرة تحت المقعد للحفاظ عليها آمنة".