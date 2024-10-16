حليب مليحة الشهير متوفر في 6 مواقع بدبي

وتهدف الشركة أيضاً إلى توسيع نطاق منتجاتها قبل عام 2025، مع خطط لإطلاق الزبادي، وحليب الأطفال المنكه، والحليب طويل الأمد وغيرها.

وفي حديث لصحيفة خليج تايمز في فعالية نظمتها جمعية الاتحاد التعاونية فرع مردف قال رئيس قسم الزراعة والثروة الحيوانية والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني (اكتفاء)، خليفة مصبح الطنيجي: "تلقينا طلبات من دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة، لكن أولويتنا هي تلبية الطلب المحلي قبل التركيز على الصادرات".