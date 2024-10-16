حليب مليحة الشهير متوفر في 6 مواقع بدبي
أطلقت شركة "مليحة" منتجها الشهير حليب الشارقة في دبي، وسيكون متاحاً في متاجر "تعاونية الاتحاد"، بحسب ما أعلن مسؤولون تنفيذيون من الشركة خلال فعالية أقيمت الأربعاء.
,أعلنت الشركة أيضاً عن خطط للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظراً للطلب المرتفع والشعبية المتزايدة للمنتج.
,يحتوي حليب مليحة البقري على أكثر من 4% دهون و 3.5% بروتين، بدون أي إضافات، وهو غني ببروتين (A2A2).
وقد ارتفعت شعبية المنتج منذ طرحه في الأسواق في أغسطس، حيث تم بيع أكثر من 17 ألف وحدة في دقائق. والآن، توجه العملاء إلى تطبيق تيك توك وغيره من منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة وصفات الحليب الشهير.
وتهدف الشركة أيضاً إلى توسيع نطاق منتجاتها قبل عام 2025، مع خطط لإطلاق الزبادي، وحليب الأطفال المنكه، والحليب طويل الأمد وغيرها.
وفي حديث لصحيفة خليج تايمز في فعالية نظمتها جمعية الاتحاد التعاونية فرع مردف قال رئيس قسم الزراعة والثروة الحيوانية والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني (اكتفاء)، خليفة مصبح الطنيجي: "تلقينا طلبات من دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة، لكن أولويتنا هي تلبية الطلب المحلي قبل التركيز على الصادرات".
وتعتزم مليحة للألبان أيضاً تقديم الخضروات والفواكه ومنتجات العسل العضوية، ومن المقرر أن تطرح الدواجن العضوية في السوق في يونيو 2025. وسيتم تربية الدواجن في ظروف طبيعية مع السماح لها بحرية الحركة، مما يعزز المناعة ومقاومة الأمراض بسبب ممارسات التغذية العضوية.
وأكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، التزام التعاونية بدعم المنتجات المحلية والعضوية التي تحظى بشعبية متزايدة بين أفراد المجتمع، وقال: "نهدف إلى توفير هذه المنتجات من خلال فروعنا في دبي، بدءاً بستة مواقع، مع خطط لتوسع أكبر".