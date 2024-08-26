حلول مبتكرة للتعامل مع ارتفاع أسعارالذهب
للتعويض عن تأثير الارتفاع القياسي لأسعار المعدن النفيس، يلجأ مشترو الذهب والمجوهرات في الإمارات لخيارات مختلفة مثل برامج الادخار الشهرية وبرامج الولاء والمكافآت وبيع الذهب القديم وخيارات الدفع المرنة وعروض بطاقات الائتمان.
ومع وصول أسعار الذهب في دبي إلى ما فوق 300 درهم للجرام، قال التجار في دبي إن الطلب على مثل هذه البرامج وخطط الدفع زاد مع قيام المتسوقين بتعديل مشترياتهم المستقبلية من المجوهرات المصنوعة من المعادن الثمينة للتغلب على الأسعار المرتفعة.
وسجلت أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر، حيث بلغت 2550 دولاراً للأونصة عالمياً و 306.75 درهماً للجرام في دبي. وأغلقت الأسعار عند 2512.18 دولاراً للأونصة عالمياً و 304.25 درهماً للجرام في دبي - ليتم التداول متجاوزاً الحواجز النفسية الرئيسية.
ويتوقع المحللون وتجار ذهب مزيداً من الارتفاع في الأسعار خلال الأيام المقبلة بسبب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط والتوقعات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.
وقال "أنوراج سينها"، المدير الإداري لشركة ليالي للمجوهرات، إن الناس يشتركون بشكل متزايد في برامج التوفير الشهرية وبرامج الولاء لإدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل، وتخفيف آثار تقلب أسعار الذهب، وتعظيم قيمة مشترياتهم، وتحقيق أهدافهم طويلة الأجل.
وقال سينها لصحيفة خليج تايمز: "إن برامج الولاء وبرامج التوفير توفر بالفعل مزايا كبيرة للمتسوقين الذين يتطلعون إلى شراء المجوهرات الذهبية خلال فترات ارتفاع الأسعار. فهي توفر طرقاً لكسب المكافآت والحصول على الخصومات وإدارة الإنفاق بشكل أكثر فعالية، مما قد يساعد على تخفيف التأثير المالي لارتفاع تكاليف الذهب. ونتيجة لذلك، يتجه العديد من الناس بشكل متزايد إلى هذه البرامج للتعامل مع التحديات المالية التي تفرضها أسعار الذهب القياسية".
وأوضح أنه نتيجة لأسعار الذهب القياسية، يتجه مشترو الذهب والمجوهرات لاختيار التصاميم خفيفة الوزن، والاستفادة من خطط التوفير وبرامج الولاء، وانتظار الخصومات، أو بيع الذهب القديم.
ويقدم متجر المجوهرات مجموعة متنوعة من برامج الولاء وبرامج التوفير مثل "نادي ليالي"، وشراكات مع طيران الإمارات للحصول على برنامج "سكاي واردز" طيران الإمارات، وبرامج المكافآت مع تجار التجزئة المختلفين.
قال "راميش كاليانارامان"، المدير التنفيذي لشركة "كاليان جولرز"، يتعامل العملاء مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية من خلال الشراء بشكل استراتيجي.
وأضاف: "لقد اكتسب برنامج نقاط الولاء لدينا شعبية كبيرة بين العملاء، حيث يساعدهم على إدارة شؤونهم المالية مع الاستمتاع بمزايا حصرية. ويستخدم العملاء نقاط الولاء التي حصلوا عليها من خلال عمليات الشراء السابقة لتعويض جزء من مشترياتهم من الذهب، مما يقلل بشكل فعال من التدفق الإجمالي. ومن خلال برنامج الولاء لدينا، غالباً ما يتمتع الأعضاء من الدرجة الأعلى بمزايا إضافية مثل الخصومات أو العروض الحصرية، مما يساهم في ادخار المزيد".
وأضاف "لقد لاحظنا أن المشترين أصبحوا أكثر انتقائية وحرصاً على اختيار القطع التي لا تتأثر بمرور الزمن، مما يسمح لهم بتعظيم قيمة مشترياتهم. كما نقدم خيارات دفع مرنة وعروض بطاقات ائتمانية تساعدهم على الشراء".
لدى تجار المجوهرات في دولة الإمارات العربية المتحدة خطط وبرامج ولاء مختلفة لمنح عملائهم حلول دفع مرنة وخصومات إضافية وعروض حصرية وعروض بطاقات الائتمان مما يعزز القوة الشرائية.
وقال "شاملال أحمد"، المدير العام للعمليات الدولية في شركة مالابار للذهب والماس، إنهم يقدمون خطتين للعملاء للتغلب على أحدث ارتفاع في أسعار الذهب وهما "برنامج شراء المجوهرات" و "برنامج حماية أسعار الذهب".
يتيح برنامج شراء المجوهرات للعملاء شراء المجوهرات بسهولة عبر دفعات شهرية تبدأ من 200 درهم فقط. يتيح هذا البرنامج للعملاء التخطيط وتخصيص ميزانية لمشترياتهم من المجوهرات على المدى الطويل، بدلاً من إنفاق مبالغ كبيرة في مرة واحدة.
يتيح برنامج حماية أسعار الذهب للعملاء تثبيت سعر الذهب الحالي من خلال الدفع مقدماً عند الشراء. من خلال دفع مقدم بنسبة 50% من قيمة الذهب، يمكن تأمين السعر لمدة ثلاثة أشهر، بينما يسمح الدفع المقدم بنسبة 100% للعملاء بتثبيت السعر لمدة ستة أشهر.
وأضاف "شاملال أحمد": "الميزة الإضافية لهذه الخدمة هي أن العملاء هم المستفيدون دائماً بغض النظر عن تقلب الأسعار، أي إذا ارتفع سعر الذهب أثناء وقت الشراء يتاح للعملاء شراء مجوهراتهم بسعر الحجز، وإذا انخفض السعر يتاح للعملاء الاستفادة من السعر المنخفض".
وأضاف أن "هذه البرامجةاا مجتمعة توفر شبكة أمان قوية ضد تقلبات أسعار الذهب".
وأوضح أنه على الرغم من الارتفاع المطرد في أسعار الذهب على مدى الأشهر القليلة الماضية، إلا أن العملاء إلى حد كبير لا يزالون غير منزعجين من ارتفاع الأسعار الحالي. وأضاف: "لقد عزز الارتفاع المستمر في قيمة الذهب الثقة فيه كأصل موثوق، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وتفسر هذه الثقة المتزايدة سبب استمرار العملاء في شراء الذهب على الرغم من ارتفاع الأسعار".