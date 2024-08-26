حلول مبتكرة للتعامل مع ارتفاع أسعارالذهب

وأضاف: "لقد اكتسب برنامج نقاط الولاء لدينا شعبية كبيرة بين العملاء، حيث يساعدهم على إدارة شؤونهم المالية مع الاستمتاع بمزايا حصرية. ويستخدم العملاء نقاط الولاء التي حصلوا عليها من خلال عمليات الشراء السابقة لتعويض جزء من مشترياتهم من الذهب، مما يقلل بشكل فعال من التدفق الإجمالي. ومن خلال برنامج الولاء لدينا، غالباً ما يتمتع الأعضاء من الدرجة الأعلى بمزايا إضافية مثل الخصومات أو العروض الحصرية، مما يساهم في ادخار المزيد".