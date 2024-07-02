حلول تقنية لتتبع مصادر المأكولات البحرية في الإمارات
هل تعلم من أين تأتي المأكولات البحرية؟ يقول أحد رواد الأعمال الإماراتيين، أن تتبع المسار ومعرفة التفاصيل حول كيفية وزمان ومكان صيد الأسماك ومعالجتها يعد أمراً هاماً.
وقال الشيخ فاهم القاسمي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في سوق المأكولات البحرية (Seafood Market) - وهي نظام رقمي لتجارة المأكولات البحرية العالمية ومتابعتها: "إن مقدمة الاستدامة هي إمكانية التتبع لأنه لا يمكنك تحسين ما لا يمكنك قياسه".
وفي مقابلة مع صحيفة الخليج تايمز ، سلط الشيخ فاهم الضوء على ضرورة الشفافية فيما يتعلق بسلسلة توريد المأكولات البحرية.
وقال: "للأسف، تتسم سلسلة توريد المأكولات البحرية بالغموض الشديد، وفيما يتعلق بدورنا في الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي البحري كمستهلكين و كقطاع المأكولات البحرية عامة، فنحن بحاجة إلى وجود مستوى أعلى من الشفافية والقابلية للتتبع. لذلك، تقوم شركتنا ببناء أدوات تتبع لمصايد الأسماك والمعالجين والموزعين والفنادق والمحلات التجارية والمطاعم للمساعدة على تسليط الضوء وزيادة الشفافية المتعلقة بمصدر المأكولات، وهو الأمر الذي يمكّننا من حماية بيئة المحيطات و يتيح أيضاً للمستهلكين حماية خياراتهم".
وأشار إلى أن منتجع أتلانتس دبي يستخدم الحلول التقنية التي تقدمها شركة سوق المأكولات البحرية لتتبع مصادر المأكولات البحرية، وحماية المستهلكين وضمان مصادر مستدامة للمأكولات البحرية.
ولفت الى أن الحل البرمجي الخاص بشركة سوق المأكولات البحرية يوفر المعلومات المتعلقة بالجودة والمصدر عبر البيانات التي يتم تتبعها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، أي تغطي رحلة المنتجات من البحر إلى الطبق.
تطوير مصائد الأسماك
ويأمل الشيخ فاهم، المعروف بإنقاذه للسلاحف البحرية المصابة، أن تتم رقمنة اقتصاد المأكولات البحرية في دولة الإمارات . وعندما تحدث في المنتدى العالمي السنوي للاستدامة في أبو ظبي، قال: "لدينا حوالي 6000 قارب صيد في الإمارات. ونريد أن نمنحهم الأدوات اللازمة لزيادة قيمة الصيد المحلي وحماية العلامة التجارية للمأكولات البحرية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تجد طريقها إلى أسواقنا وفنادقنا ومطاعمنا".
وأشار إلى أن شركته الإماراتية هي واحدة من الشركات الخمس في العالم التي تعمل وفق بروتوكول وإطار مشترك يسمى الحوار العالمي بشأن تتبع الأغذية البحرية.
قال: "سيتم اعتماده من قبل الولايات المتحدة في عام 2026 كشرط إلزامي لجميع المأكولات البحرية المستوردة إلى الولايات المتحدة، ونحن نعمل على بناء أدوات بتكنولوجيا تسمح لمصايد الأسماك الصغيرة والمجتمعات الساحلية والسفن التجارية الكبيرة بالاستفادة منها لجمع البيانات الصحيحة بدقة والتحقق منها ومن ثم عرضها في سلسلة التوريد".
وحتى الآن، قامت شركة سوق المأكولات البحرية برقمنة حوالي 65 في المائة من مصايد أسماك التونة في جنوب أفريقيا. وقال: "كانت أول عملية رقمنة لمصائد الأسماك التي قمنا بها في جنوب إفريقيا ونأمل الآن في نشر ذلك عبر الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء المنطقة. لقد قمنا ببعض العمل في عُمان." أشار أيضاً إلى إجراء بعض المناقشات مع جزر المالديف وكوستاريكا.
"نحن نتطلع إلى الاستمرار في تطوير هذه التكنولوجيا بما يتوافق مع ما تبحث عنه قيادة البلاد، وهو تطوير الحلول التكنولوجية وتصديرها إلى جميع أنحاء العالم."
فوائد ثلاثية
وأكد الشيخ فاهم القاسمي أن الحلول التقنية تؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية، حيث "ستزيد من قيمة المنتجات من خلال ضمان إمكانية التتبع، وتقليل الهدر على طول سلاسل التوريد، وتوفير المزيد من الدخل للصيادين".
وفقاً لمؤسسة "بلانيت تراكر" البحثية التي مقرها المملكة المتحدة، فإن تحسين إمكانية التتبع يمكن أن تعزز أرباح المأكولات البحرية العالمية بنسبة 60 %.
وأضاف: "ومن الجانب الاجتماعي، وكما هو الحال في كل دول العالم، فإن مجموعات الصيد الخاصة بنا لها أهمية ثقافية وتاريخية كبيرة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر قيمة اقتصاد المأكولات البحرية بنحو 1.8 مليار درهم".
"ومن ناحية البيئة، نحن بحاجة إلى أن نكون أمناء في استخدام المحيطات إذ أن الأسماك هي الغذاء الوحيد الذي نأكله و نستخرجه من البحر. وبالرغم من وجود مزارع الأسماك، إلا أن الكثير من المأكولات البحرية التي نأكلها نستخرجها من المحيطات. وأرى أن هذا هو السبب الأساسي في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لرقمنة القطاع، مما سيسمح لنا بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".