حلول تقنية لتتبع مصادر المأكولات البحرية في الإمارات

وحتى الآن، قامت شركة سوق المأكولات البحرية برقمنة حوالي 65 في المائة من مصايد أسماك التونة في جنوب أفريقيا. وقال: "كانت أول عملية رقمنة لمصائد الأسماك التي قمنا بها في جنوب إفريقيا ونأمل الآن في نشر ذلك عبر الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء المنطقة. لقد قمنا ببعض العمل في عُمان." أشار أيضاً إلى إجراء بعض المناقشات مع جزر المالديف وكوستاريكا.