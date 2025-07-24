حلم يتحول إلى كابوس: احتيال إلكتروني يهدد أقدم مغسلة في دبي بالإغلاق

تواجه مغسلة ملابس يبلغ عمرها ما يقرب من 50 عامًا في حي جميرا 1 بدبي خطر الإغلاق، وفقًا لمالكها رافي فيرما، الذي يقول إنه كان ضحية لعملية احتيال إلكتروني معقدة.

"بيت الأبيض لكي الملابس"، التي يُعتقد أنها أقدم مغسلة ملابس عاملة في دبي، بدأها والد زوج فيرما عام 1978. لسنوات، كانت تعمل وفقًا لقيم تقليدية، وتعتمد على ولاء العملاء ودخل ثابت.

لكن كل ذلك أصبح الآن في خطر.

بداية الكابوس: "الاحتيال دمر حياتي"

قال فيرما (35 عامًا) وهو يعرض شيكات إيجار مرتدة لكل من متجره ومنزله: "لا أعرف ماذا أفعل. الاحتيال دمر حياتي. شركة العقارات رفعت دعوى قضائية ضدي بالفعل."

يروي فيرما أن مشاكله بدأت في أوائل يونيو عندما تلقى رسالة واتساب من امرأة عرفت نفسها باسم "ريا". كانت صورة ملفها الشخصي تظهر امرأة شابة مبتسمة. عرضت عليه وظيفة عبر الإنترنت بدوام جزئي، مدعية أنه يمكنه كسب أموال إضافية من خلال إكمال مهام بسيطة.

"قالت إنها ستقدم لي كبارها، سلامة، على تليغرام. كنت قد حذفت تطبيق تليغرام الخاص بي منذ فترة طويلة خوفًا من عمليات الاحتيال، لكن هذا بدا وكأنه عمل جانبي سهل، لذلك قمت بإعادة تثبيته."

يقول فيرما إنه أضيف إلى مجموعة تليغرام تضم حوالي 45 عضوًا. "كل يوم كنا نتلقى مهامًا صغيرة، مثل إضافة عناصر إلى سلة أمازون ومشاركة لقطات الشاشة. لم يكن علينا شراء أي شيء. كل مهمة كانت تكسبني 5 دراهم، وهو تقريبًا ما أتقاضاه مقابل غسل وكي قميص وبنطال."