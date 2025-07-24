حلم يتحول إلى كابوس: احتيال إلكتروني يهدد أقدم مغسلة في دبي بالإغلاق

تواجه مغسلة ملابس يبلغ عمرها ما يقرب من 50 عامًا في حي جميرا 1 بدبي خطر الإغلاق، وفقًا لمالكها رافي فيرما، الذي يقول إنه كان ضحية لعملية احتيال إلكتروني معقدة.
"بيت الأبيض لكي الملابس"، التي يُعتقد أنها أقدم مغسلة ملابس عاملة في دبي، بدأها والد زوج فيرما عام 1978. لسنوات، كانت تعمل وفقًا لقيم تقليدية، وتعتمد على ولاء العملاء ودخل ثابت.
لكن كل ذلك أصبح الآن في خطر.
قال فيرما (35 عامًا) وهو يعرض شيكات إيجار مرتدة لكل من متجره ومنزله: "لا أعرف ماذا أفعل. الاحتيال دمر حياتي. شركة العقارات رفعت دعوى قضائية ضدي بالفعل."
يروي فيرما أن مشاكله بدأت في أوائل يونيو عندما تلقى رسالة واتساب من امرأة عرفت نفسها باسم "ريا". كانت صورة ملفها الشخصي تظهر امرأة شابة مبتسمة. عرضت عليه وظيفة عبر الإنترنت بدوام جزئي، مدعية أنه يمكنه كسب أموال إضافية من خلال إكمال مهام بسيطة.
"قالت إنها ستقدم لي كبارها، سلامة، على تليغرام. كنت قد حذفت تطبيق تليغرام الخاص بي منذ فترة طويلة خوفًا من عمليات الاحتيال، لكن هذا بدا وكأنه عمل جانبي سهل، لذلك قمت بإعادة تثبيته."
يقول فيرما إنه أضيف إلى مجموعة تليغرام تضم حوالي 45 عضوًا. "كل يوم كنا نتلقى مهامًا صغيرة، مثل إضافة عناصر إلى سلة أمازون ومشاركة لقطات الشاشة. لم يكن علينا شراء أي شيء. كل مهمة كانت تكسبني 5 دراهم، وهو تقريبًا ما أتقاضاه مقابل غسل وكي قميص وبنطال."
يقول فيرما إنه استمر في العمل، مغريًا بالمال السهل. سرعان ما تصاعدت المهام. يقول إنه طُلب منه تحويل 120 درهمًا إلى حساب لكسب 156 درهمًا في نفس اليوم. ثم جاءت مهام ذات مخاطر أعلى: 300 درهم لكسب 390 درهمًا، و 1480 درهمًا لكسب المزيد، على حد قوله.
اعترف: "لقد أصبحت مدمنًا. كان هذا أسهل بكثير من إدارة مغسلة."
ولكن بعد ذلك جاءت نقطة التحول.
قال: "في أحد الأيام، قالوا إنني ارتكبت خطأ في مهمة وعليّ 'تصحيحه' بإكمال مهام إضافية تتطلب دفع 5,890 درهمًا. بحلول هذا الوقت، كنت يائسًا لاستعادة أموالي. هكذا يوقعون بك في الفخ."
قال فيرما إنه خُصص له "مرشد" بدأ يطالب بمدفوعات بالآلاف — 8,640 درهمًا، ثم 3,150 درهمًا، ثم 10,800 درهم أخرى. "في كل مرة دفعت فيها، قالوا إنني أقترب من استعادة أموالي. صدقتهم."
بحلول هذا الوقت، يقول فيرما إنه خسر 34,150 درهمًا. وقد قام بتحويل الأموال إلى حسابات بنكية متعددة في الإمارات، غالبًا على دفعات جزئية. كانت جميع تعاملاته عبر الرسائل النصية. لم يتحدث أو يقابل أي شخص. جاءت الضربة الأخيرة عندما أُرسلت إليه لقطة شاشة تدعي أن "درجة ائتمانه" انخفضت إلى أقل من 100 بسبب "عمليات غير طبيعية"، وأنه يحتاج إلى دفع 900 درهم لكل من النقاط العشرين المخصومة (18,000 درهم) لفتح أرباحه.
"عندما حاولت مناقشتهم عبر الرسائل، أزالوني من مجموعة تليغرام. حينها أدركت. لقد تعرضت للاحتيال،" قال فيرما.
يقول فيرما إن هذه المحنة لم تفرغ حسابه المصرفي فحسب، بل دفعت العمل العائلي وحياته إلى نقطة الانهيار. وقد قدم منذ ذلك الحين شكوى للشرطة في دبي وشارك تفاصيل المعاملات، ومجموعة تليغرام، والحسابات المصرفية المتورطة.
"أندم على ذلك كل يوم. لقد وثق بي والد زوجي بهذا المتجر. كان من المفترض أن أبقيه يعمل. بدلاً من ذلك، دفعته إلى حافة الانهيار بشكل خطير،" قال. "أفكر في إعادة عائلتي إلى الهند. لم أعد أستطيع تحمل نفقاتهم هنا."
قصة فيرما ليست سوى واحدة من بين مئات القصص.
في العام الماضي، ذكرت "الخليج تايمز" كيف خسر صاحب فندق في دبي 66 ألف درهم في عملية احتيال مماثلة قائمة على المهام، والتي تقدر شركة الأمن السيبراني CloudSEK أنها استنزفت أكثر من 400 مليون درهم من الضحايا على مستوى العالم.
ما هو الاحتيال القائم على المهام؟
يُغري الاحتيال القائم على المهام الضحايا بوعود بعمل عبر الإنترنت بدوام جزئي يتضمن أنشطة بسيطة: الإعجاب بالمنشورات، إضافة منتجات إلى سلة التسوق، أو مشاهدة مقاطع الفيديو. والفخ هو: يجب عليك ترقية حسابك أو دفع ودائع للاستمرار في الكسب.
كيف يعمل؟
الاتصال الأولي: يتلقى الضحايا رسائل غير مرغوب فيها على واتساب، تليغرام، أو منصات مماثلة، غالبًا ما تنتحل صفة مجندين.
تداول منخفض المخاطر: المهام الأولية سهلة وقد تدفع مبالغ صغيرة لبناء الثقة.
فخ الإيداع: يُطلب من الضحايا لاحقًا استثمار المال لفتح مهام ذات أجر أعلى أو سحب الأرباح.
التلاعب: يخصص المحتالون "مرشدين"، وينشئون محادثات جماعية وهمية، ويشاركون قصص نجاح مزيفة لإبقاء الضحايا منخرطين.
في معظم الحالات، تكون الأرباح المعروضة في التطبيقات أو لوحات التحكم مزيفة. ويُطلب من الضحايا الدفع بشكل متكرر لإصلاح الأخطاء، أو استعادة "درجة ائتمانهم"، أو الوصول إلى المستوى التالي، مما يجعلهم محاصرين في حلقة من الخسارة.
كيف تكتشف وتتجنب عمليات الاحتيال القائمة على المهام؟
تجاهل عروض العمل غير المرغوب فيها عبر تطبيقات المراسلة.
لا تدفع المال أبدًا لكسب المال.
تحقق من هويات أصحاب العمل عبر المواقع الرسمية أو لينكد إن.
تجنب المهام التي تنطوي على أنشطة غير قانونية مثل المراجعات المزيفة.
لا تقم بتنزيل تطبيقات غير مألوفة أو النقر على روابط مشبوهة.