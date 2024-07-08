"حلم دبي" يمنح الشيف "جيسون" نجمتي ميشلان
عندما وصل الشيف "جيسون أثرتون" لأول مرة إلى دبي في عام 2001، كانت نخلة جميرا ومرسى دبي بمثابة أحلام بعيدة المنال، وبدلاً من ذلك، كان المكان الأكثر نشاطاً هو ديرة، حيث عمل رئيساً للطهاة في مطعم "فيري"، لعدة سنوات وهو مطعم ل"جوردون رامزي"،وفي يوم الخميس، حصل مطعمه "رو أون 45 "على نجمتي ميشلان، بعد 10 أشهر فقط من افتتاحه، حيث أطلق عليه اسم "حلم دبي" وقال إنه كان يرتجف عندما تم ذكر اسمه.
وقال: "لا أستطيع أن أشرح ما هو هذا الشعور. كان شعوراً مميزاً جداً. قد كان هذا عاطفياً للغاية بالنسبة لي ولزوجتي. وكان أجمل شعور شعرت به لذلك هو عندما احتضنت جميع بناتي لأول مرة".
وأشار إلى أنه فوجئ بعض الشيء عندما لم يكن مطعمه مدرجاً في قائمة المطاعم ذات النجمة الواحدة. وقال: "لقد حصلت على نجمة ميشلان لمدة 20 عاماً، لذلك أعلم أنك لن يتم دعوتك إذا لم تفز بأي شيء. لذلك، حتى عندما لم يكن مطعمنا ضمن قائمة المطاعم ذات النجمة الواحدة، كنت أعلم أننا فزنا بشيء ما. كنت آمل فقط ألا تكون جائزة الإنجاز مدى الحياة أو شيء من هذا القبيل".
قصة دبي
وفي دبي التقى جيسون بزوجته الحالية "إيرها أثرتون"، وقال: "إنها من الفلبين، ومثلي، هاجرت إلى هنا لكسب حياة أفضل لنفسها ولعائلتها. لقد وقعنا في الحب وتزوجنا في جبل علي، وجعلنا دبي وطننا وأحببنا المكان هنا. لا يزال لدي أصدقاء من ذلك الوقت وكلانا نحب هذه المدينة".
بعد انفصاله عن "جوردون رامزي" في عام 2010، أنشأ جيسون شركته الخاصة وافتتح العديد من المطاعم في جميع أنحاء العالم. ثم تمت دعوته من قبل إنتركونتيننتال لفتح مطعم في دبي. كان متجره "مارينا سوشيال"، وهو مكان عادي لتناول الطعام والذي يركز على الكلاسيكيات البريطانية، ليصبح جزءاً من مشهد الطهي في المدينة منذ ست سنوات حتى الآن.
ولكن بالنسبة له وبعد وصول دليل ميشلان إلى دبي، أصبحت المدينة وجهة أكثر جدية لعشاق الطعام. وقال: "بدأ الناس يسافرون إلى دبي من أنحاء مختلفة من العالم للمجيء وتناول هذا الطعام. والناس لا يريدون فقط طعام ميشلان أو الطعام الفاخر. كانت دبي تترك بصمتها بالطعام المتعلق بالأصول العرقية، ما عليك سوى تسمية مطبخ ما، ويمكنك العثور عليه هنا".
ووصف دبي بأنها "ظاهرة"، وقال أنّ المدينة علمته الكثير من الدروس. وقال "إنها مدينة الأحلام حرفياً، إذا نجحت في دبي، يمكنك إحداث موجات خطيرة. إذا عملت بجد وقمت بأشياء جيدة، ستكافئك المدينة. هذا هو الشيء الجميل في دبي".
الطريق إلى "رو أون 45"
مع ازدهار مجال الطعام في الإمارات، أكد جيسون أن الوقت قد حان للتوسع في دبي. وقال: "التقينا مع "بام ويلبي" من "جروسفينور هاوس"، التي قالت إنهم سيغلقون النادي الليلي ودعتنا لإلقاء نظرة عليه". لقد أحب الفكرة كثيراً لدرجة أنه قرر إحضار مطعم سيتي سوشيال City Social الخاص به من لندن إلى دبي في فبراير 2023.
وفي الوقت نفسه، بدأ العمل في مطعم تجريبي فاخر في الطابق العلوي من الفندق. يقدم مطعم رو أون 45 Row on 45 قائمة تذوق مكونة من 17 طبقاً بسعر 1145 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، ويخدم ما يصل إلى 22 ضيفاً فقط في اليوم.
ومع ذلك، يقول أن هدفه لم يكن إدراجه في دليل ميشلان. وقال: "عندما فتحته، لم أرغب في وضع الفريق تحت ضغط نجمة ميشلان لأنّ ذلك يصبح الهدف المحوري، كان الهدف هو افتتاح مطعم لطهي أفضل الأطعمة الممكنة وإسعاد كل من يتناول العشاء".
دليل ميشلان
ومع إطلاق النسخة الثالثة من الدليل، أصبحت دبي موطناً لـ 19 مطعماً حائزاً على نجمة ميشلان. حصل ثمانية عشر مطعماً على جائزة "بيب جورماند" لتقديمهم طعاماً عالي الجودة بأسعار معقولة.
وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري (DCTCM)، إن النسخة الثالثة كانت سبباً "للاحتفال" وأشاد بالفائزين. وقال: "نعرب عن تهانينا لجميع أصحاب المطاعم والطهاة وغيرهم من المواهب المشاركة في نجاحاتهم. لا يزال مشهد الطهي في دبي يشكل ركيزة أساسية للعروض الأوسع التي تجعلها واحدة من أفضل المدن للزيارة والعيش والعمل فيها، بسبب عروض الطعام المتنوعة التي تلبي جميع الأذواق والميزانيات لزوارنا والمقيمين."
وفي كلمته، أشاد نائب رئيس ميشلان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "هاركيش جاجي" بدبي لصعيدها الغذائي "المتنوع والمتميز والمزدهر"، مضيفاً أنّ الدليل عزز مكانة الإمارة كمركز عالمي لفن الطهي.