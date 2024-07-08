"حلم دبي" يمنح الشيف "جيسون" نجمتي ميشلان

عندما وصل الشيف "جيسون أثرتون" لأول مرة إلى دبي في عام 2001، كانت نخلة جميرا ومرسى دبي بمثابة أحلام بعيدة المنال، وبدلاً من ذلك، كان المكان الأكثر نشاطاً هو ديرة، حيث عمل رئيساً للطهاة في مطعم "فيري"، لعدة سنوات وهو مطعم ل"جوردون رامزي"،وفي يوم الخميس، حصل مطعمه "رو أون 45 "على نجمتي ميشلان، بعد 10 أشهر فقط من افتتاحه، حيث أطلق عليه اسم "حلم دبي" وقال إنه كان يرتجف عندما تم ذكر اسمه.