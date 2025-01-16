حلب في قلبي: البروفيسور الخطيب يعود إلى وطنه بعد تكريمه في دبي

بدأت مساهمات الخطيب الرائدة في مجال الروبوتات بشكل غير متوقع في تولوز، حيث دخل هذا المجال بالصدفة أثناء عمله في مشروع يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وأوضح الخطيب: "في ذلك الوقت، لم تكن الروبوتات معروفة على نطاق واسع، لكنني كنت محظوظًا بوجود أستاذ رأى إمكانات في أفكاري". وقد أدى عمله الرائد إلى تطوير "طريقة مجال الإمكانات"، والتي أصبحت منذ ذلك الحين حجر الزاوية في مجتمع الروبوتات.