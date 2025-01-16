حلب في قلبي: البروفيسور الخطيب يعود إلى وطنه بعد تكريمه في دبي
بعد 45 عاماً من الحلم بالعودة إلى سوريا، يستعد البروفيسور أسامة الخطيب أخيراً لزيارة حلب الحبيبة. وقال مهندس الروبوتات الذي كرم بجائزة العقول العربية العظيمة في دبي يوم الخميس: "غادرت حلب منذ سنوات عديدة، لكنها بقيت في قلبي كل هذه السنوات".
وكان البروفيسور الخطيب واحداً من ستة فائزين تم تكريمهم لمساهماتهم الاستثنائية في خدمة الإنسانية وحصل كل منهم على مليون درهم. وقد كرمهم الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وطوال سنوات غيابه عن حلب، كان الأستاذ أسامة يجد العزاء في ذكرياته الحية عن مدينته الأم. ويتذكر تجواله في الشوارع المزدحمة، ويقول: "كلما التقيت بعائلتي، انطلقنا في ما أسميه "رحلة خيالية"، نتجول في حلب في أذهاننا".
ولد الأستاذ الخطيب ونشأ في حلب، وتخرج في ثانوية المأمون التاريخية، حيث ازدهرت طموحاته الأكاديمية. يتذكر قائلاً: "منذ صغري، كانت لدي رغبة قوية في التعلم خارج المنهج الدراسي التقليدي". دفعه هذا التعطش للمعرفة إلى السفر إلى فرنسا، حيث تابع دراسته في الهندسة وفي النهاية حصل على درجة الدكتوراه في الروبوتات.
بدأت مساهمات الخطيب الرائدة في مجال الروبوتات بشكل غير متوقع في تولوز، حيث دخل هذا المجال بالصدفة أثناء عمله في مشروع يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وأوضح الخطيب: "في ذلك الوقت، لم تكن الروبوتات معروفة على نطاق واسع، لكنني كنت محظوظًا بوجود أستاذ رأى إمكانات في أفكاري". وقد أدى عمله الرائد إلى تطوير "طريقة مجال الإمكانات"، والتي أصبحت منذ ذلك الحين حجر الزاوية في مجتمع الروبوتات.
إبداع مثير للإعجاب
طوال مسيرته المهنية، أكد الخطيب على أهمية التعلم من الطبيعة. وأشار إلى أن "البحث لا يقتصر على حل المشاكل الهندسية؛ بل يتعلق بإعادة تعريف كيفية نظرتنا إلى هذه المشاكل". وقد أسفرت هذه العقلية المبتكرة عن نشر أكثر من 327 ورقة علمية والعديد من التطورات في تكنولوجيا الروبوتات.
ويجسد أحد أكثر إبداعاته إثارة للإعجاب، وهو روبوت Ocean One، رؤيته لدمج التكنولوجيا مع اللمسة البشرية. ويوضح قائلاً: "لقد صممنا Ocean One لاستكشاف أعماق المحيط، مما يسمح للمشغلين بالشعور بما يلمسه الروبوت من خلال تقنية اللمس"، مسلطًا الضوء على إمكانات الروبوت في مجال الاستكشاف تحت الماء والتطبيقات الطبية.
تسعى مبادرة العقول العربية العظيمة، في نسختها الثانية، إلى تكريم وتقدير الأفراد العرب المتميزين الذين ساهمت مساهماتهم الملحوظة في دفع التقدم وإثراء المعرفة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتشمل المبادرة ست فئات مميزة، بما في ذلك الطب والهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والعلوم الطبيعية والهندسة المعمارية والتصميم والأدب والفنون. وإلى جانب الأستاذ أسامة الخطيب، حصل الفنان ضياء العزاوي على الجائزة لتأثيره في الأدب والفنون؛ والأستاذ عمر ياغي لعمله الرائد في العلوم الطبيعية؛ والأستاذة ياسمين بلقايد لتقدمها في الطب؛ والمهندس سهل الحياري لإنجازاته المبتكرة في الهندسة المعمارية والتصميم؛ والأستاذ ياسين آيت ساحلية لإسهاماته المؤثرة في مجال الاقتصاد.
وفي تصريح له مؤخراً على موقع إكس، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الخطيب على إنجازاته، مؤكداً على أهمية عمله في سياق تاريخ حلب الغني. وقال الشيخ محمد: "بصفته مديراً لمختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد، قدم البروفيسور الخطيب مساهمات رائدة في مجال هندسة الروبوتات"، مشدداً على دور البروفيسور في سد الفجوة بين التكنولوجيا والإنسانية.
وبينما يستعد الخطيب للعودة إلى سوريا، فإنه يتأمل الرحلة العاطفية التي قادته إلى هذه اللحظة. ويقول: "كان قلبي دائمًا في حلب، والآن، سوف يتحول هذا الخيال إلى حقيقة".