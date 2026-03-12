حكومة دبي تعلن عطلة عيد الفطر المبارك للقطاع العام

أعلنت سلطات دبي عن عطلة عيد الفطر لموظفي القطاع العام في الإمارة، وذلك قبل أيام من العطلة الوطنية التي تمثل نهاية شهر رمضان المبارك.
وفي بيان صادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تقرر منح موظفي الحكومة عطلة لمدة أربعة أيام تبدأ من الخميس 19 مارس إلى الأحد 22 مارس، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 23 مارس.
من المقرر أن تتحرى دولة الإمارات هلال شهر شوال يوم الأربعاء 18 مارس بعد صلاة المغرب لتحديد موعد بداية عيد الفطر، حيث يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية.
القطاع الحكومي الاتحادي: من الخميس 19 مارس حتى الأحد 22 مارس (العودة للعمل يوم الاثنين 23 مارس).
القطاع الخاص: من الخميس 19 مارس حتى السبت 21 مارس.
الموظفون الذين يعملون عادةً يوم الأحد سيعودون للعمل في 22 مارس، إلا إذا أتم شهر رمضان 30 يوماً، فحينها تمدد العطلة لتشمل يوم الأحد.
توقع مركز الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر شوال في 18 مارس ستكون مستحيلة، مما يعني أن شهر رمضان سيكون 30 يوماً. وبناءً على الحسابات الفلكية:
سيكون أول أيام عيد الفطر في الإمارات يوم الجمعة 20 مارس.
السبب في استحالة الرؤية يوم الأربعاء هو غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروبها.