حكومة دبي تعلن عطلة عيد الفطر المبارك للقطاع العام

القطاع الحكومي الاتحادي: من الخميس 19 مارس حتى الأحد 22 مارس (العودة للعمل يوم الاثنين 23 مارس).

القطاع الخاص: من الخميس 19 مارس حتى السبت 21 مارس.

الموظفون الذين يعملون عادةً يوم الأحد سيعودون للعمل في 22 مارس، إلا إذا أتم شهر رمضان 30 يوماً، فحينها تمدد العطلة لتشمل يوم الأحد.