حكم قضائي يلزم بنكاً إماراتياً بتسهيل مشروع تطوير عقاري

وقضت محكمة العين الابتدائية التجارية، بإلزام أحد البنوك المحلية التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ودائرة التخطيط العمراني والعمراني في بلدية أبوظبي، بتسهيل حق رجل الأعمال في المضي قدماً في مشروعه، مما يلغي مقاومة البنك السابقة.