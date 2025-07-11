حكم تاريخي بالإمارات: 59 ألف درهم تعويضاً لموظف حُرم من إجازاته 13 عاماً

قضت محكمة التمييز في أبوظبي بإلزام صاحب عمل بتعويض موظف سابق عن 13 عاماً من الإجازات السنوية غير المستغلة.
وتتعلق القضية بموظف عمل في الشركة منذ عام ٢٠٠٩ حتى انتهاء عقده في يونيو ٢٠٢٢. بعد مغادرته الشركة، ادعى الموظف أنه لم يحصل على إجازته السنوية المستحقة طوال فترة عمله، وطالب بتعويض مالي. ووفقًا لمكتب حبيب الملا وشركاه، لم يقدم صاحب العمل أي وثيقة تثبت خلاف ذلك.
وبناء على ذلك حكمت المحكمة للموظف بتعويض قدره 59.290 درهم.
في البداية، في القضية رقم ٢٠٢٤/٧٣، قضت محكمة أدنى لصالح الموظف، لكنها حددت التعويض بما لا يتجاوز سنتين من الإجازة غير المستخدمة. إلا أن محكمة النقض نقضت هذا القرار، ومنحت الموظف تعويضًا كاملًا عن كامل المدة.
وقال الدكتور حبيب الملا، مؤسس شركة حبيب الملا وشركاه، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي X، إن هذا الحكم يشكل سابقة مهمة في النزاعات العمالية المتعلقة بالإجازات غير المستخدمة في دولة الإمارات.
وأضاف أن الحكم سيكون له آثار كبيرة على أصحاب العمل فيما يتعلق بإدارة وتسجيل استحقاقات الإجازات، والالتزامات المالية المحتملة الناشئة عن الإجازات غير مدفوعة الأجر، والخطوات العملية التي يتعين على أصحاب العمل اتخاذها لمراجعة وتحديث سياسات الإجازات.
وأصدرت محكمة النقض الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ووصف نافانديب ماتا، المستشار القانوني الأول في شركة كوتشار وشركاه للاستشارات القانونية (فرع دبي)، القرار بأنه علامة فارقة في قانون العمل الإماراتي. وصرح لصحيفة "خليج تايمز" : "أثار هذا الحكم صدمةً في قطاع العمل، إذ منحت المحكمة تعويضًا عن 13 عامًا من الإجازات غير المستخدمة. ويُمثل هذا القرار نقطة تحول في كيفية تفسير الإجازات المتراكمة بموجب قانون العمل الإماراتي".
وأوضح ماتا، استناداً إلى المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022، أن الموظفين يستحقون قانوناً تعويضاً عن الإجازات غير المستخدمة عند انتهاء خدمتهم، بما في ذلك جزء محدود من الإجازات المرحلة من السنوات السابقة.
في هذه القضية، أكدت المحكمة أن إثبات حصول الموظف على إجازته أو تعويضه عنها يقع على عاتق صاحب العمل قانونًا. وأضاف: "لم تُظهر السجلات الداخلية للشركة سوى إجازة واحدة على مدار عقد من الزمان، دون أي دليل على دفع تعويضات بدل الإجازة. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة لصالح الموظف، مستخدمةً الراتب الأساسي الأخير لحساب التعويض المستحق".
وأشار ماتا أيضًا إلى أن القرار يُوجّه رسالة قوية لأصحاب العمل حول أهمية التوثيق السليم. "ينبغي أن يكون هذا الحكم بمثابة جرس إنذار لأقسام الموارد البشرية وقيادات الشركات. إن تتبع الإجازات بدقة وتسوية المستحقات في الوقت المناسب ليسا مجرد ممارسات فضلى، بل هما أساسيان للامتثال."
في نهاية المطاف، يُحقق الحكم توازنًا بين الحقوق القانونية وعدالة الأدلة. لا يُمكن تجاهل الحقوق المتراكمة بسبب سوء حفظ السجلات. يجب على أصحاب العمل التحرّك بشكل استباقي وإلاّ سيُخاطرون بالوقوع في مخالفات قانونية، كما خلص إلى ذلك.