حكم تاريخي بالإمارات: 59 ألف درهم تعويضاً لموظف حُرم من إجازاته 13 عاماً

في البداية، في القضية رقم ٢٠٢٤/٧٣، قضت محكمة أدنى لصالح الموظف، لكنها حددت التعويض بما لا يتجاوز سنتين من الإجازة غير المستخدمة. إلا أن محكمة النقض نقضت هذا القرار، ومنحت الموظف تعويضًا كاملًا عن كامل المدة.

وقال الدكتور حبيب الملا، مؤسس شركة حبيب الملا وشركاه، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي X، إن هذا الحكم يشكل سابقة مهمة في النزاعات العمالية المتعلقة بالإجازات غير المستخدمة في دولة الإمارات.

وأضاف أن الحكم سيكون له آثار كبيرة على أصحاب العمل فيما يتعلق بإدارة وتسجيل استحقاقات الإجازات، والالتزامات المالية المحتملة الناشئة عن الإجازات غير مدفوعة الأجر، والخطوات العملية التي يتعين على أصحاب العمل اتخاذها لمراجعة وتحديث سياسات الإجازات.