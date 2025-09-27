«حكايات المسافرين»: يوصي بإنشاء أطلس وموسوعة للرحلات العربية

في الوقت نفسه، عرضت سلمى الحفيتي تجربتها الفريدة في جزيرة سقطرى، المشهورة بتنوعها البيولوجي النادر وتراثها الثقافي الغني. حيث أمضت أسبوعاً كاملاً من العزلة من دون إنترنت، منغمسة في طبيعة الجزيرة البكر، ما ألهمها لعمل أدبي جديد. وأشارت إلى أن من أبرز لحظاتها لقاء "رجل الكهف" الشهير، الذي عاش منعزلاً في كهفه 62 عاماً.