«حكايات المسافرين»: يوصي بإنشاء أطلس وموسوعة للرحلات العربية

شكّل إنشاء موسوعة متخصّصة وأطلس شامل للأدب الرحلي العربي واحداً من أبرز التوصيات التي خرجت بها الدورة الخامسة والعشرون من ملتقى الشارقة الدولي للراوي (SINF) يوم الجمعة.
نظمه معهد الشارقة للتراث، وجمع الملتقى الممتد خمسة أيام أكثر من 120 راوية وباحثاً وشخصية ثقافية من 37 دولة، ليكون من أكثر الدورات تنوعاً على الصعيد الدولي حتى الآن.
حملت دورة اليوبيل الفضي شعار "حكايات المسافرين"، وجدد الخبراء الدعوة إلى توثيق ودراسة حكايات الرحّالة علمياً باعتبارها أحد ركائز التراث الثقافي. كما شهد الحدث ثلاثة معارض كبرى: "حول العالم"، و"فن الآفاق" الذي احتفى بإرث ابن بطوطة، إلى جانب معرض فني لميرة القاسم.
قال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث ورئيس اللجنة المنظمة: "نجحت دورة هذا العام من ملتقى الشارقة الدولي للراوي في تسليط الضوء على الرحلات الفكرية للقصّاصين والرحّالة، التي ستشكّل إرثاً ثقافياً قيّماً للأجيال المقبلة".
احتفى الملتقى بروح المرأة الإماراتية الرحّالة، حيث قدمن تجاربهن في السفر عبر جبال وعرة وجزر نائية، عاكسات صمودهن وانفتاحهن الثقافي ونموهن الشخصي.
في إحدى الجلسات، روت الإماراتية فاطمة اللوغاني مغامراتها المثيرة على الدراجة النارية من جبال الألب، مروراً بأوروبا وآسيا وما بعدها. وأشارت إلى أنها كانت المرأة الوحيدة بين 15 دراجاً محترفاً خلال رحلتها الكبرى الأولى إلى الألب، حيث قطعت خلال 8 أيام مسافة 2,500 كم.
تدرّبت اللوغاني على يد مدرب سويدي في عمان، وحصلت على شهادة من مدرسة ألمانية، لتسافر بعدها إلى الهند حيث بلغت ارتفاع 5,400 متر على دراجة "هيمالايا 450"، ثم جابت اسكندنافيا في رحلة شاقة استغرقت عشرة أيام عبر النرويج والدنمارك والسويد.
وكانت أكثر مغامراتها تحدياً في فبراير الماضي، حين قادت دراجتها منفردة لمسافة 5,400 كم من دبي مروراً بكرواتيا، السعودية، الكويت، العراق، تركيا، بلغاريا وصربيا، متجاوزة حادثاً خطيراً في العراق.
وأضافت فاطمة، وهي أم لابنتين تبلغان 17 و13 عاماً، أنها بدأت ركوب الدراجات في سن الرابعة والأربعين. وأكدت على أهمية التخطيط الدقيق، وتجنب القيادة ليلاً، وتوثيق رحلاتها عبر "تيك توك" لإبقاء عائلتها ولا سيما والدتها على اطلاع دائم.
في الوقت نفسه، عرضت سلمى الحفيتي تجربتها الفريدة في جزيرة سقطرى، المشهورة بتنوعها البيولوجي النادر وتراثها الثقافي الغني. حيث أمضت أسبوعاً كاملاً من العزلة من دون إنترنت، منغمسة في طبيعة الجزيرة البكر، ما ألهمها لعمل أدبي جديد. وأشارت إلى أن من أبرز لحظاتها لقاء "رجل الكهف" الشهير، الذي عاش منعزلاً في كهفه 62 عاماً.
الإمارات والخليج العربي
وفي جلسة أخرى بعنوان "مدن الإمارات والخليج العربي في كتابات الرحّالة والجغرافيين"، التي أدارها الدكتور سالم الطنيجي، قُدمت ثلاث أوراق بحثية استعرضت إسهامات الرحّالة والجغرافيين في توثيق مدن الإمارات وموانئها.
الورقة الأولى التي قدمها طلال الرميثي تناولت رحلة رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة عام 1958 إلى الإمارات وقطر، فيما استعرض محمد جاسم السدح ملاحظات تفصيلية حول المؤسسات التعليمية الناشئة في الشارقة، ودور التعاون الكويتي في تعزيز الروابط الثقافية.
أما الورقة الثانية، التي قدمتها وفاء سالم الهاشمي، فقد ركزت على الرحّالة الأندلسي ابن جبير ورحلات حجه في القرنين الـ12 و13 الميلاديين. بينما كتبت فاطمة المزروعي الورقة الثالثة بعنوان "الظفرة بين التاريخ والأدب"، وتناولت جهود علي الكندي المرر في توثيق تاريخ الظفرة وطرقها الصحراوية ومواردها المائية وأشعارها الشعبية التي سعت لفهم الهوية الثقافية الإماراتية.
كما ناقش الدكتور الطنيجي ورقته التي حللت أوصاف مدن الإمارات لدى أربعة رحّالة من القرون التاسع إلى الثالث عشر الهجري، مسلطاً الضوء على مناطق مثل جلفار، دبا، الفجيرة، والشارقة باعتبارها مراكز تجارية وثقافية نشطة.