حكام الإمارات : يوم عهد الإتحاد.. نورٌ يضيء درب ومسيرة الأجيال

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، 18 يوليو، بـ "يوم عهد الاتحاد"، الذي يوافق مرور 54 عامًا بالضبط على توقيع الآباء المؤسسين لإعلان الاتحاد ودستور الإمارات، في لحظة تاريخية فارقة في مسيرة البلاد.

إحياء ذكرى التوحيد والتزام القيادة

هذا اليوم، الذي أعلنه رسميًا رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العام الماضي، يحتفل بالخطوة المحورية التي أدت إلى تأسيس اتحاد الإمارات.

وقد هنأ صاحب السمو رئيس الدولة الأمة بهذه المناسبة عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا اليوم "نحتفل فيه بالتاريخ المبارك لجهود والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات في العمل معًا نحو تأسيس الاتحاد". وأضاف سموه : "إذ نجدد التزامنا المشترك بمواصلة تقدم وازدهار الإمارات، نؤكد أن الوحدة تبقى قوة أمتنا وسبيلها للتقدم المستمر."

احتفالات حكام الإمارات

احتفل أصحاب السمو حكام الإمارات بهذه المناسبة، مسلطين الضوء على أهمية هذا اليوم في بيانات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على منصة X (تويتر سابقاً) للاحتفال بهذا اليوم. وصف سموه هذا اليوم بأنه "يوم تضافرت فيه الطاقات والموارد لبناء أعظم رؤية وحدوية شهدها عالمنا العربي الحديث".

وأضاف سموه: "اليوم، نتعهد بمواصلة البناء بالروح ذاتها... والعزيمة نفسها... وبطموحات عالمية للمستقبل".

من جانبه، احتفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالمناسبة "بفخر وامتنان" في بيان له. وقدم سموه أطيب التمنيات والتهاني للقادة الآخرين، داعيًا المولى عز وجل "أن يعيد علينا جميعًا هذا اليوم المجيد ودولتنا تنعم بالمزيد من الاستقرار والأمن والرخاء".