حقيقة فيديو "سانتا كلوز" فوق برج خليفة: إبداع رقمي خدع الملايين

تُعرف دبي، المدينة متعددة الثقافات، باحتفالاتها الأكبر من نوعها، بما في ذلك عروض الألعاب النارية الضخمة وعروض الدرون المبهرة التي تترك المشاهدين في حالة من الذهول. لذا، لم يكن من المفاجئ انتشار مقطع فيديو لعرض بالقرب من برج خليفة، تظهر فيه آلاف الطائرات بدون طيار وهي تشكل شخصية "سانتا كلوز" ضخمة، مع تعليق يقول: "هكذا تحتفل دبي بعيد الميلاد".
ومع وصول عدد المشاهدات الآن إلى أكثر من 36 مليون مشاهدة، شارك الفيديو أيضاً إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً). ومع ذلك، فإن الفيديو مزيف. ما هو حقيقة هذا الفيديو؟
تمت مشاركة المقطع القصير الذي يستغرق 3 ثوانٍ على نطاق واسع عبر المنصات ويظهر شكل سانتا كلوز الذي تم إنشاؤه بالطائرات بدون طيار، وهو يحرك يديه لأعلى ولأسفل.
ما يترك معظم المشاهدين في حيرة هو مدى واقعية الفيديو.
يُظهر المقطع القصير الذي تبلغ مدته 3 ثوانٍ، والذي تم تداوله على نطاق واسع عبر المنصات، مجسماً لـ "سانتا كلوز" تم إنشاؤه بواسطة طائرات الدرون وهو يحرك يديه للأعلى وللأسفل. لكن ما جعل معظم المشاهدين في حيرة من أمرهم هو مدى واقعية الفيديو. يبدو أن المقطع قد تم تصويره من أسفل برج خليفة، بالقرب من منطقة "سوق البحار" المجاورة لدبي مول. تبدو الزاوية وكأنها صُورت بهاتف محمول، تماماً كما يفعل الكثير من السياح في تلك المنطقة. كما يظهر الناس وهم يسيرون بشكل طبيعي، مما أضاف طبقة من "المصداقية" على المقطع. شاهد المقطع أدناه:
على الرغم من كونه مبهراً، إلا أن المقطع لم يكن حقيقياً، بل تم إنشاؤه باستخدام المؤثرات البصرية (VFX) في عام 2023.
قام بإنتاج الفيديو فنان مؤثرات بصرية مقيم في الإمارات يدعى فوز زياتي. وفي "ستوري" على إنستغرام، قال الفنان: "مرحباً إيلون ماسك، صديقي العزيز، لقد أنشأت هذا الفيديو قبل عامين، إنه مزيف".
وأضاف بفكاهة: "إذا أردت، يمكنني تصميمك في المرة القادمة بدلاً من سانتا".
بدأ الفيديو بالانتشار لأول مرة في عام 2023، حيث حصد أكثر من 18 مليون مشاهدة على صفحة الفنان نفسه فقط.
ومع ذلك، ذكر في فيديو آخر يشرح فيه كيفية تصميم "عرض درون سانتا كلوز" أن الفيديو واجه الكثير من الانتقادات. فرغم توضيحه الصريح في الوصف بأن الفيديو نتاج مؤثرات بصرية (VFX)، وذكره في تعريفه الشخصي بأنه فنان VFX، إلا أن الفيديو تلقى قدراً من الهجوم لتسببه في الارتباك.
حينها قرر زياتي حذف فيديو المؤثرات البصرية لتجنب المزيد من اللغط، موجهاً نصيحة للجمهور:
"تمهلوا قليلاً قبل أن تشاركوا (أي محتوى)".