حقيقة فيديو "سانتا كلوز" فوق برج خليفة: إبداع رقمي خدع الملايين

يُظهر المقطع القصير الذي تبلغ مدته 3 ثوانٍ، والذي تم تداوله على نطاق واسع عبر المنصات، مجسماً لـ "سانتا كلوز" تم إنشاؤه بواسطة طائرات الدرون وهو يحرك يديه للأعلى وللأسفل. لكن ما جعل معظم المشاهدين في حيرة من أمرهم هو مدى واقعية الفيديو. يبدو أن المقطع قد تم تصويره من أسفل برج خليفة، بالقرب من منطقة "سوق البحار" المجاورة لدبي مول. تبدو الزاوية وكأنها صُورت بهاتف محمول، تماماً كما يفعل الكثير من السياح في تلك المنطقة. كما يظهر الناس وهم يسيرون بشكل طبيعي، مما أضاف طبقة من "المصداقية" على المقطع. شاهد المقطع أدناه: