حقيقة فيديو "المسيرة الإيرانية" في دبي.. لقطات مضللة من حادثة سابقة بالمنامة

انتشرت هذا الأسبوع مقاطع فيديو مضللة تدعي وقوع هجوم بطائرة إيرانية مسيرة في دبي بشكل واسع على القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما استدعى تدخل مدققي الحقائق، في حين جددت شرطة دبي تحذيراتها من نشر معلومات غير موثقة.
يظهر المقطع طائرة مسيرة تصطدم بمبنى شاهق وتنفجر، بينما يقوم مارّة في الشارع بتصوير الحادثة. وزعمت بعض المنشورات أن اللقطات تعود لطائرة إيرانية من طراز "شاهد-136" وهي تضرب مبنى في دبي، وقد بثت هذه اللقطات أو شاركتها وسائل إعلام وصحفيون هنديون.
وصرح مدقق الحقائق الهندي، محمد زبير، أن الفيديو لا يعود لحادثة في الإمارات، بل لضربة بطائرة مسيرة وقعت في البحرين في وقت سابق من هذا الشهر. وقال زبير، الشريك المؤسس لموقع "ألت نيوز" (Alt News)، لصحيفة "خليج تايمز": "قمنا باستخراج إطارات رئيسية من الفيديو وأجرينا بحثاً عكسياً عن الصور، مما قادنا إلى منشورات سابقة لنفس اللقطات تعود لتاريخ 1 مارس. كما أن المباني الظاهرة في المقطع تطابق معالم في المنامة، بما في ذلك برج 'زايا' والمباني المجاورة".
وأكد زبير أن اللقطات تظهر طائرة مسيرة إيرانية تضرب مبنى شاهقاً في المنامة بالبحرين، ولا علاقة لها بأي حادثة في دبي.
ومع تداول هذه الادعاءات، أصدرت شرطة دبي تذكيراً بأن مشاركة الشائعات أو المعلومات المضللة التي تتعارض مع الإعلانات الرسمية أو تثير الذعر العام محظورة بموجب قانون دولة الإمارات. وحذرت شرطة دبي، في منشور عبر منصة "إكس"، من أن المخالفين قد يواجهون عقوبات جنائية تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم.
وقد حثت السلطات في الإمارات السكان مراراً على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على التحديثات خلال فترات التوتر الإقليمي، والامتناع عن مشاركة أي محتوى غير موثق عبر الإنترنت.