حقيقة فيديو "المسيرة الإيرانية" في دبي.. لقطات مضللة من حادثة سابقة بالمنامة

وصرح مدقق الحقائق الهندي، محمد زبير، أن الفيديو لا يعود لحادثة في الإمارات، بل لضربة بطائرة مسيرة وقعت في البحرين في وقت سابق من هذا الشهر. وقال زبير، الشريك المؤسس لموقع "ألت نيوز" (Alt News)، لصحيفة "خليج تايمز": "قمنا باستخراج إطارات رئيسية من الفيديو وأجرينا بحثاً عكسياً عن الصور، مما قادنا إلى منشورات سابقة لنفس اللقطات تعود لتاريخ 1 مارس. كما أن المباني الظاهرة في المقطع تطابق معالم في المنامة، بما في ذلك برج 'زايا' والمباني المجاورة".