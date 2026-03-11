حقيقة أم تزييف.. "دبي الرقمية" تكشف وجه الذكاء الاصطناعي "المُضلل"

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]

أصدرت دبي الرقمية وخدمة الأمين مقطع فيديو للتوعية العامة يحذران فيه السكان من انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في أوقات الأزمات.

يشرح الفيديو كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء لقطات ملفقة ولكنها مقنعة لأشخاص حقيقيين في مناطق الحرب أو الكوارث أو سيناريوهات أخرى لم تحدث أبدًا بينما لم يتحرك الأفراد أنفسهم من مكاتبهم.

ويحذر من أنه خلال الأزمات وفترات التوتر، ينتشر المحتوى المزيف بسرعة عبر المنصات، وقد يصدقه بسهولة الأشخاص الذين لا يعرفون الكثير عن هذه التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي يُستخدم للتضليل

تُقر الحملة بأن الذكاء الاصطناعي هو ثورة تكنولوجية إيجابية تفيد الناس في العديد من المجالات. ومع ذلك، تؤكد على أن البعض يسيء استخدامه لنشر الشائعات وتلفيق أحداث لم تحدث أبدًا.

ماذا يجب أن تفعل

ينتهي الفيديو بمجموعة مباشرة من التعليمات للجمهور: لا تأخذوا الأخبار إلا من المصادر الرسمية؛ لا تشاركوا أي صورة أو فيديو قبل التحقق منه؛ لا تحفظوا مثل هذه الصور أو مقاطع الفيديو على هواتفكم ودعوها تنتهي عندكم.

عززت دبي الرقمية الوعي المجتمعي بالتحول الرقمي السريع من خلال عدة مبادرات، أبرزها حملة “كن واعيًا”. حظيت المبادرة باعتراف دولي في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل المبادرات الإعلامية في العالم، مما يسلط الضوء على أهمية الوعي الذاتي كخط دفاع أول في الأمن السيبراني.