حقوق الموظف المصاب في مكان العمل في الإمارات

الإجابة: إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو مرض مهني، فعلى صاحب العمل تغطية تكاليف العلاج الطبي كاملةً حتى شفاء العامل أو ثبوت إعاقته. ويستحق العامل خلال فترة العلاج أجره كاملاً لمدة تصل إلى ستة أشهر. وإذا استمر العلاج لأكثر من ذلك، فيُصرف له نصف أجره لمدة ستة أشهر إضافية، أو حتى الشفاء، أو العجز الدائم، أو الوفاة، أيهما أقرب. وهذا مُبين في المادة 37(2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.