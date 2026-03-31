حقوق المستأجرين في مواجهة أضرار الأمطار والعيوب الإنشائية

أعادت موجة الأمطار والمنخفض الجوي التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي ملف العيوب الإنشائية في المباني إلى الواجهة، بعد تسجيل حالات لتسرب المياه وتشقق الجدران وتقشر الصبغ في بعض المنازل والمنشآت، خاصة في ظل الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي أثرت على عدد من المناطق.

وفي هذا السياق، أكد المحامي أحمد الزرعوني أن القانون الإماراتي يحمّل الاستشاري والمقاول مسؤولية تضامنية عن أي تهدم جزئي أو كلي يمس سلامة المبنى أو متانته، وذلك لمدة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ استلام المبنى، فيما يعرف بالضمان العشري.

وأشار إلى أن هذه المسؤولية لا تقتصر فقط على العيوب الظاهرة في البناء، بل تمتد كذلك إلى المشكلات المرتبطة بالأرض أو الأساسات، حتى في حال لم ينص العقد بشكل واضح على هذا الضمان، مؤكداً أن أي شرط يعفي المقاول أو الاستشاري من هذه المسؤولية لا يعتد به قانوناً.