"حقوقك في العيد".. يوم بديل أم زيادة 50% على الراتب الأساسي؟

سؤال: لقد عملت خلال إجازة العيد. كيف تعمل الإجازة التعويضية في الإمارات، وما هي مدة صلاحيتها عادةً، وهل يمكن لأصحاب العمل تحديد فترة انتهاء صلاحية؟

إجابة: بناءً على الاستفسار، يُفترض أن الشركة البرية التي تعمل بها لديها أكثر من 50 (خمسين) موظفًا. لذلك، تسري أحكام قانون العمل الإماراتي وقرار مجلس الوزراء اللاحق.

في الإمارات، يحق للموظف الحصول على العطلات الرسمية كما هو مذكور في قانون العمل وفي التواريخ التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين. هذا يتوافق مع المادة 28(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل)، والتي تنص على: ‘يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كامل في العطلات الرسمية التي يحددها قرار مجلس الوزراء.’

في حال قام صاحب العمل بتشغيل موظف خلال العطلات الرسمية، يجب منح هذا الموظف إجازة تعويضية عن العمل في العطلات الرسمية أو أن يدفع له راتبًا إضافيًا عن العمل في العطلات الرسمية بالإضافة إلى علاوة إضافية بنسبة 50 بالمائة من الراتب الأساسي. هذا يتوافق مع المادة 28(2) من قانون العمل، والتي تنص على: “إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أيام العطلات، يعوض العامل بيوم راحة بديل عن كل يوم عمل، أو يدفع له أجره عن أيام العمل العادية مضافاً إليه علاوة لا تقل عن (50%) خمسين بالمائة من أجره الأساسي عن ذلك اليوم.”

علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى صاحب العمل دليل داخلي للموظفين أو سياسة للموارد البشرية تتعلق بقواعد وأنظمة التوظيف إذا كان يوظف أكثر من 50 موظفًا. هذا يتوافق مع المادة 13(3) من قانون العمل الإماراتي، والتي تنص على: “يضع صاحب العمل لائحة تنظيم العمل الداخلية، متضمنة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمزايا وغيرها من اللوائح والأنظمة الداخلية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.”

ومع ذلك، قد لا تكون هذه إلزامية للكيانات التي لديها أقل من 50 موظفًا.

لذلك، بناءً على الأحكام القانونية المذكورة أعلاه، قد يحق للموظف الذي يعمل خلال العطلات الرسمية مثل العيد الحصول على يوم راحة تعويضي أو أجر إضافي بموجب قانون العمل الإماراتي. ومع ذلك، فإن قانون العمل الإماراتي صامت بشأن طريقة منح الإجازة التعويضية وفترة صلاحيتها، وقد تخضع بدلاً من ذلك لسياسات الموارد البشرية الداخلية لصاحب العمل’. في حال وجود سياسة داخلية، يمكن مراجعتها ومناقشتها مع صاحب العمل لتحديد الشروط المطبقة، بما في ذلك أي فترة انتهاء صلاحية لاستخدام هذه الإجازة. ومع ذلك، يجب ألا تتعارض السياسة الداخلية مع قانون العمل.