حقن إنقاص الوزن تقود 9 مرضى إلى العناية المركزة

على الرغم من أن هذه الحقن يمكن أن تساعد في تقليل الجوع والمساعدة في إنقاص الوزن، إلا أنه يجب إعطاؤها تحت إشراف طبي صارم، موضحة أن هذه الحقن ليست علاجا سريعا، محذرة من أن "الطبيب وحده هو المخول بوصفها، وفي حال وصفها فلابد من زيارات متابعة".