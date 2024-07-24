حقنة "مونجارو": فعالية مزدوجة لمساعدة مرضى السكري
حقنة "مونجارو"، المعروفة أيضاً باسم "تيرزيباتيد"، هي دواء موصوف من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وقد أحدثت ضجة في المجتمع الطبي لفعاليتها في إدارة مرض السكري من النوع الثاني وتم تصميم هذا الدواء القابل للحقن خصيصاً لتحسين مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) من خلال فقدان الوزن، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والنظام الغذائي. هنا، نسلط الضوء على ثلاث حقائق رئيسية حول "مونجارو" تجعله خياراً جديراً بالملاحظة لأولئك الذين يكافحون مرض السكري من النوع الثاني.
1. فعالية مزدوجة: فقدان الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم
تعمل مونجارو من خلال معالجة جانبين مهمين لإدارة مرض السكري من النوع 2: فقدان الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم. ويساعد الدواء الجسم على إطلاق الأنسولين عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، ويزيل الجلوكوز الزائد من مجرى الدم، ويمنع الكبد من إنتاج الكثير من الجلوكوز. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقلل من الشهية ويبطئ معدل خروج الطعام من المعدة، مما يساهم في فقدان الوزن. هذه الآلية المزدوجة تجعل من مونجارو فعالاً بشكل خاص في إدارة الحالة، حيث أن وزن الجسم الزائد يعد عامل خطر كبير للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
2. قلم حقن سهل الاستخدام
تم تصميم حقنة "Mounjaro" لسهولة الاستخدام، الأمر الذي يمكن أن يعزز بشكل كبير امتثال المريض ونتائجه. يأتي في قلم ذو جرعة واحدة لا يتطلب أي خلط، مما يجعل عملية الحقن واضحة وسهلة. يمكن للمرضى أو مقدمي الرعاية إعطاء الحقن في المعدة أو الفخذين أو الجزء الخلفي من الذراعين. تتضمن العملية ببساطة سحب غطاء القاعدة، ووضع القاعدة بشكل مسطح على الجلد، وفتح الزر والضغط عليه، وإبقاءه لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ. القلم مصمم للنقر مرتين للإشارة إلى بدء الحقن واكتماله، مما يضمن توصيل الجرعة الكاملة بدقة.
3. فعال في الحد من مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني
تعد إدارة مرض السكري من النوع 2 بشكل فعال أمراً بالغ الأهمية لمنع المضاعفات التي يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي والمناعي والدورة الدموية. من خلال مساعدة المرضى على تحقيق مستويات أفضل للسكر في الدم والحفاظ عليها، يمكن لـMounjaro تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، وهي شائعة لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2. أظهرت المراجعات السريرية أن فقدان ما لا يقل عن 5 في المئة من إجمالي وزن الجسم يمكن أن يحسن بشكل كبير التحكم في نسبة السكر في الدم، ويسهل مونجارو فقدان الوزن هذا. وبالتالي، فإن الدواء لا يعزز الصحة العامة فحسب، بل يلعب أيضاً دوراً حيوياً في إدارة وتخفيف المخاطر طويلة المدى المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني.
ولكن هل هي آمنة؟
يجب استخدام حقن مونجارو فقط من قبل أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة. وبمجرد وصفه، يصبح سهل الاستخدام وفعال في الحد من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري. ومع ذلك، يأتي مونجارو مع مجموعة من الآثار الجانبية الشائعة. وإليكم بعضاً منها، كما ورد في مستشفى كينجز كوليدج لندن، دبي:
إسهال
غثيان
انخفاض الشهية
عسر الهضم
إمساك
القيء
وجع بطن
وفقاً لتقرير على الموقع الإلكتروني للمستشفى، لا يوجد علاج معروف لمرض السكري من النوع الثاني، مما يجعله مرضاً مدى الحياة. ولكن مع بعض الأدوية، وتغييرات نمط الحياة الرئيسية، يمكن إدارة الحالة. استشر طبيب الغدد الصماء/أخصائي السكري وناقش معه الخطوة التالية في رحلتك لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني وتحقيق مستويات السكر في الدم المستهدفة.