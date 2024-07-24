حقنة "مونجارو": فعالية مزدوجة لمساعدة مرضى السكري

تعد إدارة مرض السكري من النوع 2 بشكل فعال أمراً بالغ الأهمية لمنع المضاعفات التي يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي والمناعي والدورة الدموية. من خلال مساعدة المرضى على تحقيق مستويات أفضل للسكر في الدم والحفاظ عليها، يمكن لـMounjaro تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، وهي شائعة لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2. أظهرت المراجعات السريرية أن فقدان ما لا يقل عن 5 في المئة من إجمالي وزن الجسم يمكن أن يحسن بشكل كبير التحكم في نسبة السكر في الدم، ويسهل مونجارو فقدان الوزن هذا. وبالتالي، فإن الدواء لا يعزز الصحة العامة فحسب، بل يلعب أيضاً دوراً حيوياً في إدارة وتخفيف المخاطر طويلة المدى المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني.