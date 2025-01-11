حفل كولدبلاي في أبوظبي: تنظيم جيد وصعوبات في النقل

دفع عابد حلواني، وهو مهندس كهربائي سوري كندي، ثلاثة أضعاف الأجرة المعتادة للوصول إلى الاستاد. وبسبب إحباطه من تعليمات ركن السيارة غير الواضحة، اختار القيادة إلى نقطة تجمع خارج أبراج الأمة. ومع ذلك، عندما رأى الطابور الضخم لحافلات النقل المكوكية في الساعة 5 مساءً، قرر الشاب البالغ من العمر 34 عامًا حجز سيارة أجرة من شركة كريم بدلاً من ذلك. لكن سيارة الأجرة استغرقت 15 دقيقة للوصول ونحو 50 دقيقة للوصول إلى الاستاد، حيث أوصلته هو وأصدقائه إلى شارع مزدحم يبعد حوالي 15 دقيقة عن المدخل.