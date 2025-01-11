حفل كولدبلاي في أبوظبي: تنظيم جيد وصعوبات في النقل
من قضاء أكثر من ساعة في الحصول على حافلات النقل إلى المعاناة من التعليمات غير الواضحة، واجه بعض رواد حفل كولدبلاي العديد من العقبات خلال العرض الأول في استاد الشيخ زايد في 9 يناير. ومع ذلك، وجد آخرون أن الوصول إلى المكان والعودة منه كان أكثر سلاسة.
دفع عابد حلواني، وهو مهندس كهربائي سوري كندي، ثلاثة أضعاف الأجرة المعتادة للوصول إلى الاستاد. وبسبب إحباطه من تعليمات ركن السيارة غير الواضحة، اختار القيادة إلى نقطة تجمع خارج أبراج الأمة. ومع ذلك، عندما رأى الطابور الضخم لحافلات النقل المكوكية في الساعة 5 مساءً، قرر الشاب البالغ من العمر 34 عامًا حجز سيارة أجرة من شركة كريم بدلاً من ذلك. لكن سيارة الأجرة استغرقت 15 دقيقة للوصول ونحو 50 دقيقة للوصول إلى الاستاد، حيث أوصلته هو وأصدقائه إلى شارع مزدحم يبعد حوالي 15 دقيقة عن المدخل.
وأضاف: "دفعت ثلاثة أضعاف الأجرة المعتادة، كما أن طابور الانتظار أمام موقف سيارات الأجرة كان طويلاً، لذا تم إنزالنا في الشارع الرئيسي في شارع الخليج العربي ومشينا لمدة 15 دقيقة إلى منطقة الحفلات الموسيقية".
وبحسب قوله، بعد انتهاء الحفل في الساعة العاشرة مساءً، كانت حركة المرور أيضًا فوضوية للغاية مع "خروج مئات الأشخاص من أربعة مخارج"، وأضاف أن طابور الحافلات كان طويلاً للغاية. وسارت المجموعة لمدة 15 دقيقة ثم طلبوا سيارة أجرة. وقال: "كانت الطرق مزدحمة بشدة؛ وصلنا إلى المنزل بحلول منتصف الليل".
انتظار طويل ولا يوجد اي اشارات
بالنسبة لريا رحيمان، التي سافرت جواً إلى دبي من دلهي، كان موقف حافلة النقل المكوكية محبطاً بنفس القدر. وقالت: "لم تكن هناك أي لافتات في أي مكان، وأعطانا حراس الأمن معلومات متضاربة. استغرق الأمر أكثر من ساعة للصعود إلى حافلة النقل المكوكية التي تنقلنا إلى منطقة وقوف السيارات الخاصة بنا في ساس النخل. ولكن بمجرد صعودنا إلى الحافلة، كانت الرحلة سلسة".
وتوافق زين مراية، المقيمة في دبي، على أن الافتقار إلى اللافتات كان مشكلة. وتصف المغتربة الفلسطينية الوضع قائلة: "لم تكن هناك لافتات ترشدنا إلى الحافلات المكوكية؛ فقد كان الجميع ضائعين تمامًا، وكانت الطوابير تستحق الانتظار لمدة ثلاث ساعات - لقد كان الأمر أشبه بالكابوس". كما وجدت أن طابور الطعام "كان مجنونًا، واضطررنا إلى الانتظار لأكثر من ساعة حتى يجهز الطعام".
وقالت إنها وصلت إلى موقف السيارات في الراحة في الساعة 2.30 بعد الظهر ووجدته "فارغًا نسبيًا". وأضافت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا أن عودتها إلى دبي كانت عاصفة إلى حد ما.
وقالت ريا، التي حضرت أيضًا حفل كولدبلاي في سيدني في نوفمبر 2024، إن بعض القواعد لا تزال غير واضحة. وأضافت: "قيل على الموقع الإلكتروني أنه يمكن حمل زجاجات سعة 750 مل وإعادة تعبئتها".
"لقد اشتريت زجاجة بلاستيكية خصيصًا لهذا الغرض، لكنهم لم يسمحوا لي بحملها إلى داخل المكان. كما حمل صديقي زجاجة معدنية، لكنهم رفضوا السماح بذلك أيضًا. أخيرًا، وبعد جدال طويل مع حراس الأمن وتوضيح القواعد التي تنص على أنه يمكن حمل الزجاجات، سُمح لنا أخيرًا بالدخول."
غادرت دبي في الواحدة ظهرًا يوم الخميس وقالت إنه من المهم أن يصل رواد الحفلات إلى المكان مبكرًا. وقالت: "أود أن أقول، اتركوا وقتًا احتياطيًا لا يقل عن ساعتين حتى يكون لديكم الوقت الكافي للعثور على البوابة والوصول إلى المكان المخصص لكم دون تسرع". "خلال عطلة نهاية الأسبوع، أتوقع المزيد من الازدحام ولكن آمل أن يتم حل المشكلات بحلول ذلك الوقت".
تجربة ممتعة
ومع ذلك، وجدت بريا جيثاني المقيمة في دبي أن التجربة كانت "ممتعة" للغاية وأشادت بأبوظبي لتنظيمها الجيد للحفل. وقالت: "وصلنا مبكرًا إلى ساحة انتظار السيارات في الشهامة واستقللنا حافلة مكوكية على الفور تقريبًا. ولكن على الرغم من ذلك، فقد علقنا في الكثير من حركة المرور لأن المركبات لم تكن تتحرك أمام الاستاد. نزلنا على بعد حوالي 10-15 دقيقة من الاستاد ومشينا آخر ميل. لذا، من المهم الوصول مبكرًا وارتداء أحذية مريحة".
وقالت إنها وزوجها وجدا حافلة مكوكية في طريق العودة بعد الحفل مباشرة. وأضافت: "غادرنا المكان في حوالي الساعة 10.10 مساءً وسرنا قليلاً حيث كانت هناك العديد من الحافلات تنتظرنا لنقلنا. وفي غضون 30 دقيقة، عدنا إلى شاهاما حيث كانت هناك العديد من المطاعم الصغيرة التي تقدم النقانق والبرجر. كانت أفضل تجربة على الإطلاق".
نصائح لحضور حفل كولدبلاي:
الوصول مبكرًا، مع ترك وقت احتياطي لا يقل عن ساعة إلى ساعتين
استخدم خدمة ركن السيارة والركوب بدلاً من وسائل النقل الأخرى للوصول إلى المكان
ارتدِ حذاءً مريحًا وكن مستعدًا للمشي لمسافات طويلة للتغلب على حركة المرور
احمل معك زجاجات معدنية لتعبئة المياه داخل المكان
إذا كنت تستخدم سيارات الأجرة، فكن مستعدًا لدفع مبلغ مضاعف أو ثلاثة أضعاف الأسعار المعتادة