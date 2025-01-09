حفل "كولدبلاي" بأبوظبي: حشود المعجبين تتدفق والأمن في أعلى جاهزيته
حانت اللحظة التي حلم بها آلاف الأشخاص لشهور أخيرًا - الليلة، ستضيء أبوظبي " سماءً مليئة بالنجوم " مع عودة فرقة Coldplay إلى الإمارات العربية المتحدة لأول حفل لها منذ أدائها الذي لا يُنسى في إكسبو 2020 دبي. من المقرر أن تأسر فرقة الروك البريطانية الشهيرة المعجبين مرة أخرى، والإثارة ملموسة.
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سواء كنت ستحضر شخصيًا أو تتابعنا عن بعد، ابقَ على اطلاع بينما نأخذك في جولة عبر الضجيج والطاقة والمناظر الخلابة لأحد أكثر الأحداث المنتظرة في عام 2025.
إليكم آخر الأخبار عن الحفل الليلة:
5.43 مساءً: السلامة أولاً
مع تدفق المشجعين إلى الاستاد، تظل مسألة الأمن وسلامتهم على رأس أولويات المنظمين. ومع وجود أفراد الأمن خارج الملعب وحراسة داخله، لا داعي لقلق الحاضرين.
5.37 مساءً: المشجعون المتألقون "متحمسون" أكثر من أي وقت مضى
تقول نيلجي، 14 عامًا، وهي من جنوب إفريقيا، وهي من المعجبات بفرقة كولدبلاي، والتي حضرت أول حفل لها في أبو ظبي: "هذا هو الحفل الأكثر حماسًا بالنسبة لي". ترتدي نيلجي مكياجًا وملابس براقة، وتستحضر هي وصديقتها روح فرقة كولدبلاي " سباركس ". وتضيف وهي تبتسم بحماس: "نتطلع إلى حفل "سباركس" أكثر من أي وقت مضى".
وترافقهم والدة صديقتها، والتي أصبحت الآن من معجبي فرقة كولدبلاي بفضل ابنتها، التي تعترف بأن الطاقة كانت معدية.
تعكس ملابس الثنائي المتألقة سحر المساء، مع موسيقى كولد بلاي التي تجمع الأجيال معًا في احتفال لا ينسى.
5.31 مساءً: هيا بنا إلى أبوظبي، الأبواب مفتوحة الآن
فتحت البوابات أخيراً، وارتفع مستوى الإثارة إلى أعلى مستوياته مع تدفق الجماهير نحو مدخل مدينة زايد الرياضية.
لقد قامت مناطق المشجعين، التي انطلقت في الساعة الثالثة ظهرًا، بتدفئة الجميع بالطاقة التي تسبق الحفل والتي نحبها جميعًا.
شاهد بعض المشجعين الأوائل يدخلون إلى ملعب مدينة زايد الرياضية:
يتكون الحضور من مزيج نابض بالحياة من عشاق فرقة كولد بلاي، بعضهم يغني أغانيهم المفضلة في الطابور، والبعض الآخر يلتقط صور سيلفي مع خلفية الملعب المذهلة.
يحافظ الأمن على سلاسة الأمور، والأجواء مليئة بالكهرباء ونحن نستعد لقضاء ليلة لا تُنسى!
5.20 مساءً: ليس لديك بطارية؟ لا مشكلة!
أصبحت بنوك الطاقة، التي كانت محظورة في البداية داخل القاعة، مسموحة الآن. وهذا يعني أنه يمكنك إبقاء أجهزتك مشحونة لالتقاط لحظات الحفل السحرية.
إن قائمة العناصر المحظورة طويلة، لذا تأكد من التحقق من متعلقاتك قبل التوجه إلى المكان.
لمعرفة القائمة الكاملة للمواد المحظورة، انقر هنا.
5.12 مساءً: مئات الأشخاص يصطفون خارج الملعب
وبدا الحضور على استعداد لدخول الملعب وسارعوا للحصول على أماكنهم وهم يصطفون في طوابير خارج المكان.
5.05 مساءً: وصول أول المشجعين
بدأت حافلات النقل في نقل المشجعين في تمام الساعة الثانية ظهرًا من نقاط مختلفة حول المدينة. إليكم بعض الحضور يستعدون للصعود إلى حافلاتهم من نقطة تجمع ساس النخل.
بدأت هذه المكوكات بالامتلاء بسرعة، مع قيام العديد منها بالعد التنازلي للأمسية الكبرى.
وفي استاد مدينة زايد الرياضية، اصطف الحضور المتحمسون بالفعل، استعدادًا لليلة من السحر الموسيقي الذي لا مثيل له.
تعرف على جوي وجيسي، اللتين سافرتا من دبي، وهما تبتسمان بأكبر قدر من الابتسامة أثناء انتظارهما لدخول الملعب.
5 مساءً: أبو ظبي، هل أنتم مستعدون؟
لقد حانت اللحظة الكبرى! لقد حان الوقت أخيرًا لإقامة واحدة من أكبر الحفلات الموسيقية في الإمارات العربية المتحدة هذا العام.
من المشجعين الذين تسابقوا للحصول على التذاكر قبل أشهر - وحتى التعرض للاحتيال، كانت رحلة طويلة بالنسبة للعديد من الناس اليوم، ليتمكنوا من مشاهدة الفرقة البريطانية على الهواء مباشرة على خشبة المسرح.
من المقرر أن تنطلق هذه الحفلة الموسيقية - الأولى من بين أربع حفلات - في الساعة 6 مساءً. ومن المتوقع أن تصل الفرقة إلى المسرح في الساعة 7.45 مساءً.