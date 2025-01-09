حفل "كولدبلاي" بأبوظبي: حشود المعجبين تتدفق والأمن في أعلى جاهزيته

تقول نيلجي، 14 عامًا، وهي من جنوب إفريقيا، وهي من المعجبات بفرقة كولدبلاي، والتي حضرت أول حفل لها في أبو ظبي: "هذا هو الحفل الأكثر حماسًا بالنسبة لي". ترتدي نيلجي مكياجًا وملابس براقة، وتستحضر هي وصديقتها روح فرقة كولدبلاي " سباركس ". وتضيف وهي تبتسم بحماس: "نتطلع إلى حفل "سباركس" أكثر من أي وقت مضى".