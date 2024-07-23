حفلات الكشف عن جنس المولود: بين الفخامة والابتكار
ومع تزايد شعبية الحفلات التي تكشف عن جنس المولود في جميع أنحاء العالم، ينفق بعض المقيمين في دولة الإمارات ما يصل إلى 500 ألف درهم على مثل هذه الحفلات، وفقاً لمنظمي الفعاليات في الدولة. من عروض الطائرات بدون طيار في السماء وعروض الأضواء على برج خليفة إلى الشلالات الدخانية واللافتات الملونة، حيث يبذل الكثيرون في الإمارات قصارى جهدهم للاحتفال بهذا الحدث.
وقالت "جوري تشادا"، المدير الإبداعي لمؤسسة الليلة الكبيرة للفعاليات" Big Night Events (BNE): "نشعر أن هناك تحولاً كبيراً نحو أن تصبح العروض المتعلقة بجنس المولود أكثر شعبية ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن على مستوى العالم".
وأضافت :"لقد رأينا أشخاصاً ينفقون ما يصل إلى 500 ألف درهم على حفل الكشف عن الجنس. وتعتمد التكلفة على الرؤية الإبداعية للحفل وعدد الأشخاص الذين سيحضرون الحدث، ولكنها تميل عموماً إلى أن تكون أعلى من 250 ألف درهم، مع ذلك، فقد جاء إلينا أشخاص بميزانية أصغر، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنحهم ما هو ممكن في تلك الميزانية".
في الأسبوع الماضي، استضافت المؤثرتان المقيمتان في دبي، نورا وخالد الهراني، حفلاً للكشف عن نوع الجنس مع عرض بطائرة بدون طيار، يُعتقد أنه الأول من نوعه في المنطقة. وفي عام 2020، أجرى المؤثران السوريان أنس وأصالة مروة الكشف عن جنس مولودهما كعرض ضوئي على برج خليفة.
وقالت ناتاشا "هاثيرال شاو"، مؤسسة وكالة التسويق الرقمي "تيك تاك"، إن وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة جزئيا عن الشعبية المتزايدة لهذا النوع من الفعاليات الأحزاب، ويحب الناس مشاركة كل شيء عبر الإنترنت، بطريقة مرئية ومبتكرة للغاية، وحتى الأشخاص "العاديين" غير المؤثرين يحبون مشاركة كل لحظاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يغذي ذلك."
الاحتفال بالحياة
وفقاً لنتاشا، فقد أدت تداعيات جائحة كورونا أيضاً إلى زيادة شعبية حفلات الكشف عن الجنس. وقالت: "أشعر أنه منذ كوفيد على وجه الخصوص، نجد جميعاً المزيد من الطرق للاحتفال بالحياة، إنه لأمر جيد بالنسبة لنا جميعاً أن نعتز باللحظات المهمة في الحياة أكثر."
على الصعيد العالمي، تعرضت بعض الحفلات التي تكشف عن النوع الاجتماعي لانتقادات واسعة النطاق لكونها مدمرة وتؤدي إلى وفاة الناس. في عام 2021، تسبب الكشف عن جنس المولود لزوجين في كاليفورنيا في اندلاع حريق غابات أحرق آلاف الأفدنة من الأراضي، ودمر خمسة منازل وقتل رجل إطفاء. ومع ذلك، فإن هذا لم يضع عائقاً أمام مثل هذه الحفلات، بل على العكس من ذلك، يبدو أنها جعلتها أكثر شعبية.
قالت ناتاشا إنه نظراً لأن اتجاهات الكشف عن الجنس أصبحت أكثر انتشاراً، فإن المزيد من العلامات التجارية على استعداد للتعاون مع المؤثرين لمثل هذه الحفلات، وقد تعاملت وكالتها مع العديد من هذه الطلبات.
قالت ناتاشا إن إنتاج محتوى للعلامات التجارية يمكن أن يكون مكلفاً، ولا يختلف الأمر عن الكشف عن الجنس - وهو نوع من المحتوى الذي يجذب العلامات التجارية. وقالت إن هذا هو أحد الأسباب التي تجعل العلامات التجارية حريصة على التعاون مع الشخصيات المؤثرة في حفلات الكشف عن الجنس.
وقالت: "نحن بالتأكيد نتلقى المزيد من الطلبات لدعم الكشف عن الجنس، ولكن حتى الآن كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بالأماكن أو الديكور ، وحتى الشعر والمكياج أو الملابس الخاصة بالكشف".
وأكدت ناتاشا أنه على الرغم من أنه من الأسهل التعاون مع العلامات التجارية للحصول على عناصر أصغر، إلا أن الطلبات ستتغير وتصبح باهظة الثمن بشكل متزايد مع نمو الصناعة بشكل أكبر. وأضافت: "سيكون الأمر بعد ذلك بمثابة اعتبار أكبر للعملاء".
لحظة عاطفية
بالنسبة للعديد من مخططي الأحداث، تنطوي مثل هذه الحفلات على تواصل عاطفي. شارك كونال روباني، المدير العام لمؤسسة "الليلة الكبيرة للفعاليات"، أحد هذه الأحداث التي كانت قريبة إلى قلبه.
وقال: "وصل عملاؤنا من باريس في ذلك الصباح، وتوجهوا مباشرة إلى الطبيب وجاءوا لمقابلتنا وسلموا مظروفاً يكشف عن جنس الطفل". "كان هناك عضو واحد فقط في فريقنا يعرف الجنس خلال الوقت الذي كنا نخطط فيه للكشف."
وقال: "تم الكشف عن اللحظة الكبرى من خلال تفجير البالونات والدخان الملون ، وتم تنظيم الحدث في حديقة وتناولنا كوكتيلات مخصصة مع الحلوى وتم تحويل سيارة فيسبا خاصة جداً إلى باقة زهور."
على الرغم من الآراء المتباينة حول الكشف عن الجنس، يبدو أن هذا الاتجاه وجد ليبقى. وقالت ناتاشا: "أعتقد أنه من المرجح أن تصبح هذه الفعالية أكثر شيوعاً ". "إننا نشهد هذا بالفعل مع توفر التصاميم التي تكشف عن الجنس في المتاجر وعلى الإنترنت. ومن الواضح أن هناك طلباً سيستمر في النمو وسيصبح أكثر تجارية."
وقالت جوري: "سواء كان ذلك عرضاً بطائرات بدون طيار، أو قفزاً بالمظلات مع إطلاق الدخان أو فرقعة بالونات جميلة - فإن العروض المتعلقة بالكشف عن جنس المولود موجودة وباقية، ولا يوجد مكان أفضل للقيام بها من دولة الإمارات ، حيث يمكن لخيالك أن يتجول بشكل جامح ويمكن أن يصبح المستحيل ممكناً."