حفلات الكشف عن جنس المولود: بين الفخامة والابتكار

وقالت "جوري تشادا"، المدير الإبداعي لمؤسسة الليلة الكبيرة للفعاليات" Big Night Events (BNE): "نشعر أن هناك تحولاً كبيراً نحو أن تصبح العروض المتعلقة بجنس المولود أكثر شعبية ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكن على مستوى العالم".

وأضافت :"لقد رأينا أشخاصاً ينفقون ما يصل إلى 500 ألف درهم على حفل الكشف عن الجنس. وتعتمد التكلفة على الرؤية الإبداعية للحفل وعدد الأشخاص الذين سيحضرون الحدث، ولكنها تميل عموماً إلى أن تكون أعلى من 250 ألف درهم، مع ذلك، فقد جاء إلينا أشخاص بميزانية أصغر، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنحهم ما هو ممكن في تلك الميزانية".