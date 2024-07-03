حفلات التخرج بدبي تجربة فريدة تعزز الانتماء المجتمعي

واعترفت بأنها أرادت في وقت ما أن تستسلم لأنها لم تجد التقدير من البعض. وقالت: "كان الكثير من الناس يقولون إن التذاكر باهظة الثمن وأننا نخدع الناس، بالرغم من اننا لم نكن حتى نحقق ربحاً من ذلك. لقد اكتشفت لاحقاً أن مجموعة من الفتيات من صفنا قد شكلن دردشة عبر تطبيق WhatsApp فقط للتحدث بشكل سيء عنا وتشجيع الناس على عدم الحضور إلى حفلتنا الموسيقية."