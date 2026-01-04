حظر الشواء في مناطق بجبل حفيت في العين

حظرت السلطات الشواء في مواقف السيارات بجبل حفيت، العين.

“الشواء ممنوع تمامًا في هذه المنطقة. قد يؤدي الانتهاك إلى عقوبة”، وفقًا لإشعار وُضع في مواقف السيارات المختلفة لجبل حفيت من قبل دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة العين.

يُعد جبل حفيت من أكثر الأماكن شعبية بين السكان والزوار، حيث يزور المكان مئات الآلاف من الأشخاص كل عام. تم تطوير المنطقة باستمرار مع مجموعة متنوعة من منافذ الطعام والشراب والأنشطة الأخرى التي تركز على العائلة للزوار.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع لافتات تحذيرية في أماكن غير مخصصة في منطقة حديقة المبزرة الخضراء للحفاظ على جمال المنطقة للزوار.

وفقًا للقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والهدوء في إمارة أبوظبي، هناك غرامة قدرها 1000 درهم لعدم الامتثال للوحات الإرشادية أو التحذيرية أو التوجيهية أو لوحات الحظر المتعلقة بالوصول إلى المناطق العامة واستخدامها. تتضاعف الغرامة إلى 2000 درهم عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية و4000 درهم للمرة الثالثة.

“زرنا جبل حفيت الشهر الماضي خلال عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات مع أصدقاء العائلة وقمنا بالشواء حيث لم تكن هناك لافتات. قررنا الذهاب مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع قبل استئناف الدراسة، ووجدنا لافتات في مواقف السيارات المختلفة أيضًا”، قال أحمد مالك، مقيم في دبي.

“جبل حفيت هو أحد الأماكن المفضلة لدينا في الإمارات للاسترخاء مع العائلة والأصدقاء لأننا نستطيع قضاء وقت ممتع في المبزرة الخضراء للأطفال، ثم نصعد إلى قمة الجبل للشواء والاستمتاع بالطقس الجميل”، قالت سمينة خان، مقيمة في الشارقة.

في ديسمبر 2025، تم اختيار العين كعاصمة السياحة العربية لعام 2026، مما يعكس المكانة المتزايدة للوجهات السياحية الإماراتية على المستويين العربي والإقليمي.

تم اختيار العين بناءً على توصية المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة.