حظر الشاحنات والمركبات الثقيلة بأبوظبي خلال احتفالات العيد الوطني
أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن حظر دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى المدينة، وذلك بمناسبة احتفالات العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الهيئة في تغريدة على تويتر يوم الجمعة 29 نوفمبر، إنه بمناسبة العيد الوطني الـ53، سيتم منع دخول المركبات الثقيلة والشاحنات إلى المدن الرئيسية وهي أبوظبي والعين ومدينة زايد.
وسيتم تنفيذ هذا الحظر يومي 2 و3 ديسمبر/كانون الأول، أي يومي الاثنين والثلاثاء.
وستقام العديد من الفعاليات والعروض في مختلف أنحاء الإمارات، حيث يحصل المقيمون على عطلة نهاية أسبوع مدتها أربعة أيام بسبب العطلات الرسمية يومي الاثنين 2 ديسمبر ويوم الثلاثاء 3 ديسمبر. كما ستستضيف أبوظبي مجموعة من الأنشطة بما في ذلك الألعاب النارية في عدة مواقع في جميع أنحاء المدينة خلال فترة الأعياد.
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني - الذي يسمى الآن عيد الاتحاد - في الثاني من ديسمبر من كل عام للاحتفال بتوحيد الإمارات في عام 1971. وتحتفل الدولة هذا العام بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيسها.