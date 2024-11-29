حظر الشاحنات والمركبات الثقيلة بأبوظبي خلال احتفالات العيد الوطني

وستقام العديد من الفعاليات والعروض في مختلف أنحاء الإمارات، حيث يحصل المقيمون على عطلة نهاية أسبوع مدتها أربعة أيام بسبب العطلات الرسمية يومي الاثنين 2 ديسمبر ويوم الثلاثاء 3 ديسمبر. كما ستستضيف أبوظبي مجموعة من الأنشطة بما في ذلك الألعاب النارية في عدة مواقع في جميع أنحاء المدينة خلال فترة الأعياد.