حظر الشاحنات على طريقين بأبوظبي بدءاً من 1 ديسمبر

لن يُسمح للشاحنات باستخدام طريقين في العاصمة أبوظبي بدءًا من 1 ديسمبر 2025، أعلن عن ذلك مركز النقل المتكامل (AD Mobility) يوم الجمعة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تدفق المرور والسلامة في المدينة، كجزء من الجهود المستمرة لمعالجة الزيادة في حجم المركبات.

وسيتم تحويل حركة مرور الشاحنات من طريق الشيخ مكتوم بن راشد (E11) وطريق شاطئ الراحة (E10) إلى طريق الفاية–سيح شعيب (E75) والحفار (العادلة).

في أوائل عام 2025، تم حظر المركبات الثقيلة، بما في ذلك شاحنات الشحن والصهاريج ومعدات البناء، من طرق أبوظبي خلال أوقات الذروة المرورية. تسري هذه القيود من الساعة 6:30 صباحًا إلى 9 صباحًا من الاثنين إلى الخميس، ومرة أخرى من الساعة 3 مساءً إلى 7 مساءً. في أيام الجمعة، ينطبق الحظر على نفس ساعات الصباح، مع قيود إضافية في فترة الظهيرة من الساعة 11 صباحًا إلى 1 مساءً.