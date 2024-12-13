"حصن الاتحاد 10".. مناورات قتالية مذهلة للقوات المسلحة الإماراتية
نفذت القوات المسلحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تمارين قتالية في عرض عسكري مذهل خلال العرض العسكري "حصن الاتحاد 10" في مدينة العين.
وأمام حشد كبير من الجمهور في صالة تتسع لـ 26 ألف متفرج بمطار العين الدولي، استعرضت القوات المسلحة قدراتها القتالية والبدنية.
وشهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين فعاليات العيد الوطني الـ 47 التي نظمتها وزارة الدفاع.
واشتمل تمرين "حصن الاتحاد 10"، الذي أقيم تحت شعارات الفخر والولاء، والعهد والولاء، والأمن والازدهار، على سلسلة من الفعاليات بما في ذلك عرض عسكري مشترك من قبل مختلف التشكيلات والوحدات من القوات المسلحة.
وتضمن العرض مناورات وسيناريوهات ميدانية أظهرت القدرات القتالية المتقدمة التي تتمتع بها القوات المسلحة الإماراتية.
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وشاركت في التمرين وحدات من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وقيادة الطيران المشترك والحرس الوطني وشرطة أبوظبي إلى جانب الخدمات المساندة من وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأظهرت الوحدات قدرة عالية على تنفيذ مهام التدخل السريع بجاهزية وكفاءة استثنائية والدفاع عن الوطن وضمان أمنه.
وتضمن "حصن الاتحاد 10" مهام الحرب الإلكترونية، وعمليات التدخل السريع، والمداهمات التي نفذتها وحدات شرطة أبوظبي، والقفز المظلي العسكري من ارتفاعات عالية، وإبطال المتفجرات باستخدام الروبوتات.
كما تضمنت المناورة استخدام أحدث المعدات العسكرية، بما في ذلك مركبة القتال البرمائية "رابدان" ومدفع الهاوتزر ذاتي الحركة "جي 6". كما تم نشر العديد من المركبات الجوية العسكرية، مثل مروحية النقل الثقيل "تشينوك سي إتش-47"، ومروحيات الدعم الجوي القريب "بلاك هوك"، ومروحية الهجوم "أباتشي" خلال المناورة. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ غارات جوية محاكاة بواسطة طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" و"ميراج 2000".
انطلقت فعاليات "حصن الاتحاد" في مارس 2017 على كورنيش أبوظبي، ومنذ ذلك الحين جالت في أنحاء الإمارات، حيث أقيمت كل نسخة في مكان مختلف.
أقيمت النسخة الثانية في الشارقة في نوفمبر 2017، تلتها العين في فبراير 2018. وأقيمت العروض اللاحقة في الفجيرة في نوفمبر 2018، وعجمان في مارس 2019، ورأس الخيمة في نوفمبر 2019، وأم القيوين في فبراير 2020، وإكسبو 2020 دبي في مارس 2022، وجزيرة ياس في أبوظبي في نوفمبر 2023. وتمثل هذه النسخة العاشرة عودة الحدث إلى العين.