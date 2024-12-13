"حصن الاتحاد 10".. مناورات قتالية مذهلة للقوات المسلحة الإماراتية

أقيمت النسخة الثانية في الشارقة في نوفمبر 2017، تلتها العين في فبراير 2018. وأقيمت العروض اللاحقة في الفجيرة في نوفمبر 2018، وعجمان في مارس 2019، ورأس الخيمة في نوفمبر 2019، وأم القيوين في فبراير 2020، وإكسبو 2020 دبي في مارس 2022، وجزيرة ياس في أبوظبي في نوفمبر 2023. وتمثل هذه النسخة العاشرة عودة الحدث إلى العين.